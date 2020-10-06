Учитель улан-удэнской школы рассказал о своей работе

После окончания ВСГТУ по специальности «инженер-программист» Александр занялся программированием, а роль в выборе профессии учителя сыграл случай



В честь День учителя администрация Улан-Удэ рассказала об учителе информатики школы №35 Александре Сергеевиче Зяблове - настоящем профессионале, человеке, ценящем и любящем свою профессию.



После окончания ВСГТУ по специальности «инженер-программист» в 2010 году Александр занялся программированием, а роль в выборе профессии учителя сыграл случай.



- Изначально я пришёл внедрять операционную систему в школу №35. Мне сказали, что есть часы по информатике и предложили работать. Я согласился, начал работать, но потом ушёл на некоторое время, а затем снова вернулся и уже втянулся, - рассказывает Александр Сергеевич.



Самым сложным в начале пути, по словам педагога, были неопытность и привыкание учеников к новому учителю.



- В силу неопытности были сложности с дисциплиной на уроках. Поначалу приходилось показывать и отстаивать свою точку зрения, показывать, что я лидер - давайте за мной подтягивайтесь. Сейчас, конечно, вопрос дисциплины уже не стоит, - говорит педагог.



За относительно небольшой стаж работы учителем Александр Зяблов уже успел одержать победу на конкурсах профессионального мастерства «Учитель года». Педагог работает с детьми старшего возраста с 7-го по 11-ые классы. Его ученики - победители и участники муниципальных, региональных и международных конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций.



Главным качеством для человека, работающего с детьми, является искренность, считает Александр Сергеевич.

- Искренность - главное оружие педагога. Дети точно улавливают кто врёт, а кто нет. Учитель в любой ситуации должен быть честным со своими учениками, находить с ними общий язык, и, естественно, должен в совершенстве владеть своим предметом, уметь сделать каждый свой урок интересным и запоминающимся. Учитель должен быть нацелен на развитие личности каждого ученика - нужно стараться охватить каждого ребёнка, уделить внимание каждому. Дети видят, когда ты просто пришёл отчитался, рассказал и ушёл. Если учителя не интересует личность ребенка - проблема в том, что дети тоже это видят, - поделился педагог.

