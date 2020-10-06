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В Бурятии повар соцучреждения удочерила двух девочек

В Бурятии повар соцучреждения удочерила двух девочек
Общество,  Фото:сайт минсоцзащиты РБ
Приёмные дочки пошли по её стопам и стали также поварами

Туяна Доржиева трудится поваром в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый» в Кяхтинском районе Бурятии. Она сама приёмная мама двух девочек. Об этой семье рассказали в минсоцзащиты Бурятии.

В 2012 году Туяна Владимировна стала приёмной мамой, приняв на воспитание из центра девочку-сироту подросткового возраста. В 2016 году дочь окончила колледж по профессии «повар», успешно трудоустроилась и теперь живёт самостоятельно с собственной семьёй.

Позже - в 2016 году – женщина вновь приняла на воспитание девочку-подростка, которая после окончания школы также пошла по стопам приёмной мамы. Она успешно закончила колледж по специальности «повар-кондитер».

Туяна Владимировна продолжает поддерживать тесную связь с приёмными дочками.

- Это очень трудолюбивый и ответственный человек, постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, в том числе через курсы повышения квалификации. Свои знания и опыт она передаёт ребятам, которые желают познать тонкости приготовления блюд, занимается с теми, кто выбирает для себя профессию повара-кулинара, - рассказывают о Туяне Доржиевой её коллеги по центру «Добрый». - Она вышла с предложением организовать ежедневное дежурство в столовой среди воспитанников, в ходе которых ею реализуется программа социальной адаптации ребят. Навыки, приобретённые благодаря Туяне Владимировне, пригодятся детям во взрослой жизни.

В 2014 году Туяна Доржиева стала участником профессионального конкурса «Лучший повар учреждения социального обслуживания населения». Она стала победителем в номинации «Творчество и любовь в одном блюде».

Туяна Доржиева в течение многих лет занимается наставничеством несовершеннолетних воспитанников, направляет и помогает им в учебе и социализации в обществе. Благодаря её стараниям, один из ребят был снят с учёта в комиссии по делам несовершеннолетних, улучшил успеваемость в школе, принимал активное участие в спортивной и творческой жизни центра и школы. На протяжении трёх лет Виталий входил в состав футбольной команды и выезжал в Уссурийск, Хабаровск, Владивосток как победитель республиканских соревнований.

Кроме того, Туяна Доржиева оказывает профессиональную помощь молодым работникам кухни. При её содействии помощники повара прошли обучение и стали профессиональными поварами.

За добросовестный труд в 2017 году прошла конкурсный отбор на доску почёта минсоцзащиты населения республики. А в 2019 году была удостоена почётного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РБ».
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