Малышей пришлось перевести на искусственное вскармливание
У сурикатов Микки и Шерры, живущих в Иркутском зоосаде, уже в третий раз появилось потомство: двое самцов и две самочки. Сейчас малышам уже три месяца, родились они довольно слабыми, поэтому ветеринарный врач зоосада решил перевести их на искусственное вскармливание. Малыши поселились дома у одной из сотрудниц, так как им был нужен постоянный уход, сообщаются в группе Иркутского зоосада.
Первое время детеныши требовали пищи каждые два часа, со временем количество кормлений сократилось до двух в день. Сейчас малыши едят фрукты, мясо, очень любят лакомиться личинками насекомых.
Практически сразу после того, как детёныши открыли глаза, стали проявляться их характеры. Девочка по имени Кнопка хотя и уступает в размерах собратьям, уверенно проявляет лидерские качества и является признанной главой стаи. Малыш Джулиан очень спокойный и лояльный к людям зверек, он очень любит сидеть на руках своей попечительницы. Остальные сурикаты еще не получили прозвищ. Все малыши очень любят играть и активничать, а порой даже смотреть телевизор.
На данный момент детеныши подросли и окрепли, и в ближайшее время решится вопрос: останутся ли они в Зоосаде или переедут жить в другой зоопарк.
Сурикаты могут приносить до четырёх помётов в год. Беременность длится до 77 дней. В помёте обычно четыре или пять малышей. Новорожденный весит 25-36 г, глаза он открывает на 14-й день, а на молочном вскармливании он находится 7-9 недель. Детёныши могут выйти из норы на свет, только когда им исполнится три недели.
Четверо сурикатов родились в Иркутском зоосаде
Общество, Фото:
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