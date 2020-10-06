В Улан-Удэ объявили результаты конкурса фанфиков

Произведения Владимира Гомбожаповича переведены на английский, французский, немецкий, монгольский, китайский, японский, венгерский, болгарский, польский, чешский, сербский, хорватский языки.





В Улан-Удэ завершился конкурс фанфиков по книге Владимира Митыпова «Мамонтёнок Фуф», сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.К участию в конкурсе приглашались дети младшего школьного возраста - от 7 до 11 лет включительно. Участникам конкурса предлагалось написать фанфик - любительское сочинение по мотивам детской книги Владимира Митыпова «Мамонтёнок Фуф».В жюри конкурса входили Ольга Хандарова - кандидат филологических наук, редактор литературного журнала «Байкал»; Дарья Черняева - филолог, менеджер культурно-просветительских проектов республиканской детско-юношеской библиотеки; Екатерина Рубцова - филолог, преподаватель литературы республиканского многоуровневого колледжа.Жюри оценивало оригинальность работы, её литературное содержание, стилистическое и языковое мастерство.На конкурс было прислано 28 работ.Победителем стал Антон Соколов, ученик школы №17. Второе место заняла Ольга Бабицкая, ученица школы №26, третье место у Раджаны Цыреновой, ученицы Гусиноозерской гимназии.В этом году известному прозаику, народному писателю Бурятии Владимиру Гомбожаповичу Митыпову исполнилось 80 лет.По его роману «Инспектор Золотой тайги» был снят художественный фильм «Утро обреченного прииска» (1985) и поставлен спектакль в Русском драматическом театре. По роману «Долина бессмертников» был поставлен спектакль в Бурятском драматическом театре.