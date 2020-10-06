Скульптуру подарили польские католики
В Иркутске возле прихода Непорочного сердца Божьей Матери появилась статуя папы Иоанна Павла II. Работы по её монтажу завершились 29 сентября, сообщается в группе прихода в соцсети.
- Скульптура была получена дар в 2017 году от польских католиков. Несколько лет она находилась внутри храма, а сегодня заняла подобающее ей место на постаменте с надписью «Святой Иоанн Павел II, молись о нас!», - отмечают представители католического прихода.
Иоанн Павел II был папой Римским с 1978 по 2005 годы. Скончался 2 апреля 2005-го. В этом году отмечается сто лет со дня рождения Кароля Войтылы (так в миру звали папу Римского).В октябре традиционно по всему миру проходят Папские дни.
В Иркутске появилась статуя папы Римского
Общество, Фото:
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