В Иркутске появилась статуя папы Римского

Общество, Фото: Приход Непорочного Сердца Божьей Матери_Иркутск

Скульптуру подарили польские католики



В Иркутске возле прихода Непорочного сердца Божьей Матери появилась статуя папы Иоанна Павла II. Работы по её монтажу завершились 29 сентября, сообщается в группе прихода в соцсети.



- Скульптура была получена дар в 2017 году от польских католиков. Несколько лет она находилась внутри храма, а сегодня заняла подобающее ей место на постаменте с надписью «Святой Иоанн Павел II, молись о нас!», - отмечают представители католического прихода.



Иоанн Павел II был папой Римским с 1978 по 2005 годы. Скончался 2 апреля 2005-го. В этом году отмечается сто лет со дня рождения Кароля Войтылы (так в миру звали папу Римского).В октябре традиционно по всему миру проходят Папские дни.

