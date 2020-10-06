Осуждённые в Улан-Удэ поздравили учителей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Поздравления звучали в следственном изоляторе



Осуждённые отряда хозяйственного обслуживания в улан-удэнском СИЗО-1 посредством видеозаписи поздравили учителей открытой сменной общеобразовательной школы №1 с Днём учителя.



Осуждённые поставили сценку, в которой в шуточной форме осветили проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются учителя в своей профессиональной деятельности. Также они прочитали стихи русских поэтов о нелегкой, но такой интересной и важной работе учителя. В завершении видеопоздравления ученики поблагодарили педагогов за их труд.

