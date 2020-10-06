Поздравления звучали в следственном изоляторе
Осуждённые отряда хозяйственного обслуживания в улан-удэнском СИЗО-1 посредством видеозаписи поздравили учителей открытой сменной общеобразовательной школы №1 с Днём учителя.
Осуждённые поставили сценку, в которой в шуточной форме осветили проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются учителя в своей профессиональной деятельности. Также они прочитали стихи русских поэтов о нелегкой, но такой интересной и важной работе учителя. В завершении видеопоздравления ученики поблагодарили педагогов за их труд.
Осуждённые в Улан-Удэ поздравили учителей
Общество, Фото:
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