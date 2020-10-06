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Военные в Бурятии переводят технику на зимний режим

Военные в Бурятии переводят технику на зимний режим
Общество, 
Развёрнуты специальные мобильные пункты

В Восточном военном округе готовят технику к зимнему режиму эксплуатации. В соединениях и воинских частях округа для подготовки вооружения и военной техники к эксплуатации в зимнее время развернуто более тысячи специализированных постов технического обслуживания и около 50 мобильных ремонтных пунктов.

- Все регламентные работы проводятся в соответствии с единым планом обслуживания бронетанковой, автомобильной техники, специального транспорта. Качество работ контролируют представители военной автомобильной инспекции округа и специально созданные комиссии, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Организованы занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в зимних условиях, в том числе при аномально низких температурах, характерных для регионов Дальнего Востока.
военнослужащие Восточный военный округ
 
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