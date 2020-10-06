Улан-Удэнский горсовет депутатов подводит итоги года



Выезды инициативных групп



В течение года депутаты не только участвовали в заседаниях, публичных слушаниях, но и выезжали на различные строящиеся объекты. Причём, народные избранники могли выехать на некоторые точки несколько раз во время возведения - для контроля, ведь зачастую в таких случаях речь идёт о миллионах бюджетных денег, и проверка здесь необходима.



К примеру, в конце июля комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета провёл выездное рабочее совещание. Депутаты побывали на двух строящихся спортивных объектах, пообщались с подрядчиками и обсудили проблемные моменты, возникшие в ходе работ.



Как позже оказалось, после замечаний депутатов на одном из объектов компания решила изменить ход некоторых работ. Речь идёт о возводящемся стадионе школы №22. Летом депутатов заинтересовала укладка ливневой канализации, которая выводится прямо на школу. Но подрядчик заверил, что часть воды будет впитываться, остальная часть уходить по асфальтированному тротуару, и зданию подтопление не угрожает. В сентябре выяснилось, что планы



- Раньше вода бежала вся на поле, но так как у меня поднимется подпорная стенка, вода будет упираться в неё и пойдёт к школе. Наша инициатива, не предусмотренная проектом, поднять этот грунт и направить воду по дороге. Дальше она попадёт на центральную дорогу, затем - в водоотводы, но не кому-то во двор. Мы просто грунтом «сыграем», одну сторону подниму, как делаются дороги, - сообщил недавно начальник участка подрядной организации ООО «Легион-1» Николай Шумилин.



Часто выезжали инициативные группы депутатов вместе с журналистами и общественниками проверять ремонт дорог, участков тепломагистрали в Улан-Удэ. Разным подрядчикам были высказаны многочисленные замечания, которые затем были устранены, были выданы предписания. 14 июля депутаты вовсе рекомендовали



В том же месяце – июле - председатель горсовета Чимит Бальжинимаев



- При разговоре они начинают понимать и говорить, что нужно всё-таки делать по технологии. Потому что они вынуждены будут за свой счёт всё переделывать. Это служит уроком. Только получив материальные затраты, они начинают понимать. А до этого они привыкли работать десятилетиями не по технологии, - говорил Чимит Бальжинимаев.



О сессиях горсовета и законодательных инициативах В течение года депутаты не только участвовали в заседаниях, публичных слушаниях, но и выезжали на различные строящиеся объекты. Причём, народные избранники могли выехать на некоторые точки несколько раз во время возведения - для контроля, ведь зачастую в таких случаях речь идёт о миллионах бюджетных денег, и проверка здесь необходима.К примеру, в конце июля комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета провёл выездное рабочее совещание. Депутаты побывали на двух строящихся спортивных объектах, пообщались с подрядчиками и обсудили проблемные моменты, возникшие в ходе работ.Как позже оказалось, после замечаний депутатов на одном из объектов компания решила изменить ход некоторых работ. Речь идёт о возводящемся стадионе школы №22. Летом депутатов заинтересовала укладка ливневой канализации, которая выводится прямо на школу. Но подрядчик заверил, что часть воды будет впитываться, остальная часть уходить по асфальтированному тротуару, и зданию подтопление не угрожает. В сентябре выяснилось, что планы поменялись - Раньше вода бежала вся на поле, но так как у меня поднимется подпорная стенка, вода будет упираться в неё и пойдёт к школе. Наша инициатива, не предусмотренная проектом, поднять этот грунт и направить воду по дороге. Дальше она попадёт на центральную дорогу, затем - в водоотводы, но не кому-то во двор. Мы просто грунтом «сыграем», одну сторону подниму, как делаются дороги, - сообщил недавно начальник участка подрядной организации ООО «Легион-1» Николай Шумилин.Часто выезжали инициативные группы депутатов вместе с журналистами и общественниками проверять ремонт дорог, участков тепломагистрали в Улан-Удэ. Разным подрядчикам были высказаны многочисленные замечания, которые затем были устранены, были выданы предписания. 14 июля депутаты вовсе рекомендовали приостановить деятельность подрядчика из-за нарушений. Здесь речь идёт об участке дороги на станции Дивизионная – от ул. Сотниковская до ул. Акмолинская. Работы на участке проводила компания «Дорремстрой», сумма подряда свыше 19 млн.В том же месяце – июле - председатель горсовета Чимит Бальжинимаев отмечал , что визиты инициативной группы способствуют качественному выполнению работы подрядчиков. Он привёл в пример посещение улиц Воронежской и Медицинской. Там подрядчику пришлось переделывать сотни метров дороги.- При разговоре они начинают понимать и говорить, что нужно всё-таки делать по технологии. Потому что они вынуждены будут за свой счёт всё переделывать. Это служит уроком. Только получив материальные затраты, они начинают понимать. А до этого они привыкли работать десятилетиями не по технологии, - говорил Чимит Бальжинимаев.



Сессии горсовета проходят динамично, иногда бурно – депутаты активно обсуждают вопросы. Не менее бурными бывают и предшествующие сессии заседания. Например, больной вопрос повышения цен на проезд в маршрутках и трамваях, который в итоге разрешился 16 сентября, рассматривался и ранее. Предлагались в ходе дискуссии



Городским Советом депутатов за отчётный период было представлено в Народный Хурал Бурятии 4 законодательные инициативы. Все законопроекты, кроме одного отозванного, были приняты республиканским парламентом в двух чтениях.



Наказы избирателей



Безусловно, важную часть в итогах года занимают наказы избирателей депутатам. Давайте посмотрим на цифры.



Итак, в июне 2019 года депутатами прошлого созыва был утвержден перечень наказов на 2020 год на общую сумму 30 млн. руб. После избрания нового созыва в перечень наказов внесены изменения. Общая же сумма составила 120 млн. рублей (по 4 млн. рублей на избирательный округ).



Если же посмотреть на направление средств, то депутаты выделили их на устройство детских, спортивных площадок, асфальтирование, устройство сетей наружного освещения, строительство сетей водоснабжения и водоотведения, благоустройство территории (устройство выгребных ям, туалетов, ливневых канализаций, подпорных стенок, лестниц, ограждения, урны, скамейки, благоустройство скверов, аллей).



Также без внимания не остались объекты сферы образования, культуры и спорта. На ремонт этих учреждений депутатами предусмотрено более 17 млн. рублей, в том числе на образовательные учреждения 15,8 млн. рублей.



На устройство детских и спортивных площадок в 2020 году выделено более 30 млн. рублей (это 129 площадок, в том числе ограждение детских площадок). На эту строку в наказах избирателей приходится огромное количество обращений жителей.



На строительство сетей водоснабжения и водоотведения предусмотрено более 20 млн. рублей. И ещё одним востребованным видом работ по наказам является устройство сетей наружного освещения, на него предусмотрено около 19 млн. рублей. А это позволит в свою очередь осветить участки на 86 улицах Улан-Удэ.



Кроме того, в условиях пандемии депутаты приняли решение выделить 3 млн. рублей (100 тысяч рублей с округа) из средств, предусмотренных на исполнение наказов, на проведение санобработки домов. Сессии горсовета проходят динамично, иногда бурно – депутаты активно обсуждают вопросы. Не менее бурными бывают и предшествующие сессии заседания. Например, больной вопрос повышения цен на проезд в маршрутках и трамваях, который в итоге разрешился 16 сентября, рассматривался и ранее. Предлагались в ходе дискуссии различные варианты – к примеру, тарифы на проезд в общественном транспорте увеличивать ежегодно и т.д.Городским Советом депутатов за отчётный период было представлено в Народный Хурал Бурятии 4 законодательные инициативы. Все законопроекты, кроме одного отозванного, были приняты республиканским парламентом в двух чтениях.Безусловно, важную часть в итогах года занимают наказы избирателей депутатам. Давайте посмотрим на цифры.Итак, в июне 2019 года депутатами прошлого созыва был утвержден перечень наказов на 2020 год на общую сумму 30 млн. руб. После избрания нового созыва в перечень наказов внесены изменения. Общая же сумма составила 120 млн. рублей (по 4 млн. рублей на избирательный округ).Если же посмотреть на направление средств, то депутаты выделили их на устройство детских, спортивных площадок, асфальтирование, устройство сетей наружного освещения, строительство сетей водоснабжения и водоотведения, благоустройство территории (устройство выгребных ям, туалетов, ливневых канализаций, подпорных стенок, лестниц, ограждения, урны, скамейки, благоустройство скверов, аллей).Также без внимания не остались объекты сферы образования, культуры и спорта. На ремонт этих учреждений депутатами предусмотрено более 17 млн. рублей, в том числе на образовательные учреждения 15,8 млн. рублей.На устройство детских и спортивных площадок в 2020 году выделено более 30 млн. рублей (это 129 площадок, в том числе ограждение детских площадок). На эту строку в наказах избирателей приходится огромное количество обращений жителей.На строительство сетей водоснабжения и водоотведения предусмотрено более 20 млн. рублей. И ещё одним востребованным видом работ по наказам является устройство сетей наружного освещения, на него предусмотрено около 19 млн. рублей. А это позволит в свою очередь осветить участки на 86 улицах Улан-Удэ.Кроме того, в условиях пандемии депутаты приняли решение выделить 3 млн. рублей (100 тысяч рублей с округа) из средств, предусмотренных на исполнение наказов, на проведение санобработки домов.



К сожалению, отметим, что городской администрацией сроки исполнения наказов затянулись из-за COVID-19. По некоторым ещё до сих пор идут торги.



О социальной сфере



Также рассмотрим, пожалуй, наиболее важную сферу – социальную. Одним из резонансных проблем, которые рассматривали депутаты на заседаниях Комитета по социальной политике горсовета, стал вопрос о распространении снюсов в городских школах. Напомним, улан-удэнские школьники массово подсаживались на снюс. В основном опаснейший жевательный табак употребляли школьники от 10 до 14 лет. Проблема



- Мы не успеваем отходить от одной кампании к другой. То у нас начинаются «синие киты», то переживаем «собачий кайф», то у нас игра в копеечки. И сейчас на нас свалилась ещё одна кампания по употреблению жевательного табака. На сегодня мы можем констатировать, что практически во всех школах Улан-Удэ зафиксировано употребление снюса. В основном его употребляют школьники от 10 до 14 лет – ребёнка рвёт, горечь во рту, он задыхается, слабеют мышцы, - рассказывала депутат и директор школы №35 Людмила Пахомова.



Специалисты-наркологи поясняли, что снюсы в десятки раз опаснее, чем сигареты. И депутаты приняли решение, направили обращение в Госдуму по запрету распространения снюсов на территории России.



Летом этого года комитетом обсуждался острейший вопрос, как стимулировать молодых учителей, чтобы остановить отток из этой сферы. Скоро будут рассматриваться предложения по поддержке педагогов.



Депутаты активно участвовали в различных совещаниях, публичных слушаниях и т.д. Всего за отчетный период комитетом проведено 14 заседаний, на которых рассмотрели 39 вопросов.



Также рассмотрим, пожалуй, наиболее важную сферу – социальную. Одним из резонансных проблем, которые рассматривали депутаты на заседаниях Комитета по социальной политике горсовета, стал вопрос о распространении снюсов в городских школах. Напомним, улан-удэнские школьники массово подсаживались на снюс. В основном опаснейший жевательный табак употребляли школьники от 10 до 14 лет. Проблема началась со стартом учебного года в 2019 году. Информация о снюсах мгновенно распространилась по социальным сетям.- Мы не успеваем отходить от одной кампании к другой. То у нас начинаются «синие киты», то переживаем «собачий кайф», то у нас игра в копеечки. И сейчас на нас свалилась ещё одна кампания по употреблению жевательного табака. На сегодня мы можем констатировать, что практически во всех школах Улан-Удэ зафиксировано употребление снюса. В основном его употребляют школьники от 10 до 14 лет – ребёнка рвёт, горечь во рту, он задыхается, слабеют мышцы, - рассказывала депутат и директор школы №35 Людмила Пахомова.Специалисты-наркологи поясняли, что снюсы в десятки раз опаснее, чем сигареты. И депутаты приняли решение, направили обращение в Госдуму по запрету распространения снюсов на территории России.Летом этого года комитетом обсуждался острейший вопрос, как стимулировать молодых учителей, чтобы остановить отток из этой сферы. Скоро будут рассматриваться предложения по поддержке педагогов.Депутаты активно участвовали в различных совещаниях, публичных слушаниях и т.д. Всего за отчетный период комитетом проведено 14 заседаний, на которых рассмотрели 39 вопросов.

Улан-Удэнский городской Совет депутатов подводит итоги года (с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года). Напомним, 8 сентября прошлого года столица Бурятии выбирала его новый состав. Горсовет состоит из 30 человек, выбираемых по округам. Срок полномочий депутатов города – пять лет.Сейчас – спустя год – можно сказать, что шестой созыв депутатов оказался довольно активным.