В Бурятии высадили 28 тысяч новых сосен вместо вырубленных

Новые деревья появились потому, что ранее вырубили лес для добычи руд



В рамках компенсационного лесовосстановления в Усть-Баргузинском лесничестве в Бурятии высадили более 28 тысяч сеянцев сосны.



- Участки под посадку подобраны не случайно, в 2016 году тут прошёл сложный лесной пожар. Подготовительные работы на участках, предназначенных для посадки, мы начали в начале сентября. На протяжении месяца сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза занимались очисткой территории от валежника, подготавливали почву для последующего лесовосстановления, проводили противопожарные мероприятия, то есть прокладывали минерализованные полосы. Это делается для того, чтобы в случае лесного пожара на этой территории, молодняк не погиб от огня, - рассказал директор Усть-Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов.



Специалисты высадили сеянцы сосны на площади 7 га. Ровно на такой же площади был вырублен лес на севере республики для добычи руд и песков драгоценных металлов. Теперь площадь восстановлена с помощью специалистов лесного хозяйства.



- Между лесопользователем и лесхозом заключен договор на проведение лесовосстановительных мероприятий. В последующем, за сеянцами сосны будет осуществляться агротехнический уход, - отметил Юрий Ефимов.



В прошлом году были внесены изменения в лесное законодательство, обязывающее лесопользователей сажать лес на площади, равной вырубленной, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.





