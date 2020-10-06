Девочку вернули домой благодаря неравнодушным прохожим
В Улан-Удэ вернули 15-летнюю школьницу, которая ушла из дома. Об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Девочка сбежала вечером, поругавшись с гражданским мужем матери.
Мама школьницы обратилась с заявлением о пропаже дочери в полицию. Женщина рассказала, что её несовершеннолетняя дочь ушла из дома накануне, но так и не вернулась.
На поиски школьницы были ориентированы наряды полиции и Росгвардии.
Ночью в отдел полиции поступил звонок о том, что на торговой площадке «Тумэр Морин» находится девочка. Неравнодушные прохожие поговорили с ней и узнали, что девочка не может позвонить родителям и вернуться домой.
На сообщение незамедлительно выехали сотрудники вневедомственной охраны. Они доставили девочку в отдел полиции, после чего она была передана матери.
- Благодаря гражданской ответственности случайных прохожих девочка была найдена, и за это время никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было, - отмечают в Росгвардии.
В Улан-Удэ школьница поругалась с отчимом и ушла из дома
Общество, Фото:
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