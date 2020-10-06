 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 октября

05 октября

Популярное

В Улан-Удэ школьница поругалась с отчимом и ушла из дома

В Улан-Удэ школьница поругалась с отчимом и ушла из дома
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Девочку вернули домой благодаря неравнодушным прохожим

В Улан-Удэ вернули 15-летнюю школьницу, которая ушла из дома. Об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Девочка сбежала вечером, поругавшись с гражданским мужем матери.

Мама школьницы обратилась с заявлением о пропаже дочери в полицию. Женщина рассказала, что её несовершеннолетняя дочь ушла из дома накануне, но так и не вернулась.

На поиски школьницы были ориентированы наряды полиции и Росгвардии.

Ночью в отдел полиции поступил звонок о том, что на торговой площадке «Тумэр Морин» находится девочка. Неравнодушные прохожие поговорили с ней и узнали, что девочка не может позвонить родителям и вернуться домой.

На сообщение незамедлительно выехали сотрудники вневедомственной охраны. Они доставили девочку в отдел полиции, после чего она была передана матери.

- Благодаря гражданской ответственности случайных прохожих девочка была найдена, и за это время никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было, - отмечают в Росгвардии.
Росгвардия дети пропавшие без вести семьи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Воинским частям в Бурятии вручили боевые знамёна. Видео
Воинским частям в Бурятии вручили боевые знамёна. Видео
Общество, 06.10.2020
Боевое знамя напоминает военным о чести, доблести и долге защиты Родины
В Бурятии рассказали о пернатом санитаре леса
В Бурятии рассказали о пернатом санитаре леса
Общество, 06.10.2020
Чёрного дятла многие посетители леса чаще слышат, чем видят
В Иркутской области спасли упавшего в выгребную яму пса
В Иркутской области спасли упавшего в выгребную яму пса
Общество, 06.10.2020
Пёс просидел в отходах несколько суток
В Бурятии дают телефонные консультации по ОРВИ
В Бурятии дают телефонные консультации по ОРВИ
Общество, 06.10.2020
Горячая линия будет работать до 12 октября
В Бурятии убрались на берегу озера Сосновое
В Бурятии убрались на берегу озера Сосновое
Общество, 06.10.2020
Было вывезено более 12 мешков мусора
«Большое счастье»: В Улан-Удэ открылась выставка Зорикто Доржиева
«Большое счастье»: В Улан-Удэ открылась выставка Зорикто Доржиева
Общество, 06.10.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия нашумевшей выставки именитого художника
Дацаны Бурятии проведут молебны против коронавируса
Дацаны Бурятии проведут молебны против коронавируса
Общество, 06.10.2020
Приказ отдал Хамбо Лама Дамба Аюшеев
В Бурятии у маленькой девочки нет кровати, игрушек и заботы
В Бурятии у маленькой девочки нет кровати, игрушек и заботы
Общество, 06.10.2020
Мать халатно относилась к воспитанию своей дочери
Иркутян просят дать название новому ФОКу
Иркутян просят дать название новому ФОКу
Общество, 06.10.2020
Строительные работы полностью завершены, заканчиваются отделочные
В Бурятии водитель-лишенец отработал 100 часов
В Бурятии водитель-лишенец отработал 100 часов
Общество, 06.10.2020
Мужчина отработал наказание разнорабочим
В Улан-Удэ почтили память легендарного оперативника Бурятии
В Улан-Удэ почтили память легендарного оперативника Бурятии
Общество, 06.10.2020
Леонард Чикаш обезвредил более двух тысяч преступников
Ушла из жизни мастер монголо-бурятских орнаментов
Ушла из жизни мастер монголо-бурятских орнаментов
Общество, 06.10.2020
Татьяна Кочева была признанным специалистом технического дизайна в традиционном монголо-бурятском стиле

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^