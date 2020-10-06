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Воинским частям в Бурятии вручили боевые знамёна. Видео

Воинским частям в Бурятии вручили боевые знамёна. Видео
Общество, 
Боевое знамя напоминает военным о чести, доблести и долге защиты Родины

Боевые знамёна нового образца вручили в Бурятии командирам артиллерийского соединения и воинской части технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО).

В торжественном мероприятии приняли участие, командование общевойскового объединения, военнослужащие и ветераны военной службы, сообщили в пресс-службе ВВО.

Накануне торжественных мероприятий состоялись церемонии крепления боевых знамён к древку. Право вбить «золотой» гвоздь в древко знамени заслужили военнослужащие, показавшие успехи в боевой подготовке и повседневной деятельности.

Состоялся митинг, посвящённый вручению боевых знамён. После военнослужащие прошли перед участниками церемоний торжественным маршем.


Справка:

Боевое знамя — официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяет её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и её принадлежность. Оно служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Отечества. Из истории известно много примеров, когда воины ценой собственной жизни спасали боевые знамена.

В декабре 2015 года в составе общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, было сформировано артиллерийское соединение.

На вооружение соединения поступили самоходная артиллерийская установка «Гиацинт», самоходные гаубицы «Гвоздика», 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», 120-мм миномёты «Сани», а также другие артиллерийские системы, специальная и автомобильная техника.
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