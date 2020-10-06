В Бурятии рассказали о пернатом санитаре леса

Чёрного дятла многие посетители леса чаще слышат, чем видят



Старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадий Янкус рассказал о таком санитаре леса, как желна, или чёрный дятел. В заповедных лесах Бурятии эта птица обычная, но не многочисленная.



- Эту крупную чёрную птицу с размахом крыльев до 80 см многие посетители чаще слышат, чем видят, поскольку её активное токование с февраля по апрель даже в дремучем лесу слышно более чем за километр. Особенно громкий звук, похожий на барабанную дробь, желна производит мощными ударами клюва по сухому стволу дерева, - поделился Геннадий Янкус.



Питается чёрный дятел в основном насекомыми – вредителями леса, поедает и муравьёв.



- Птица полезная и красивая, заслуживающая доброго отношения к ней, - отметил Геннадий Янкус.



Справка:



«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.



Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.

