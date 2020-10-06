В Иркутской области спасли упавшего в выгребную яму пса

- Пожарные сделали спасательную петлю, но подцепить собаку не удалось. Пришлось спускаться за ней на глубину порядка трёх метров. Ослабевшее животное вытащили, отмыли и накормили. Яму закрыли досками, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.







Сегодня утром в пос ёлке Качуг Иркутской области пожарные спасли пса, упавшего в выгребную яму.Пёс провел в выгребной яме несколько суток, и уже потерял голос - не лаял, только слабо скулил. Этот «плач» услышала женщина и позвонила в пожарную охрану.