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В Бурятии дают телефонные консультации по ОРВИ

В Бурятии дают телефонные консультации по ОРВИ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горячая линия будет работать до 12 октября

В Бурятии продолжает работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты управления Роспотребнадзора консультируют всех желающих по различным вопросам о профилактике гриппа и ОРВИ.

- Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний, - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

Санитарные врачи напоминают, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжёлых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъёма.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Операторы центра принимают звонки в круглосуточном режиме.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии - 8 (3012) 41 05 65. Консультации специалисты проводят по будням с 8.30 до 17.00.

«Горячая линия» работает в период с 7 сентября по 12 октября 2020 года.


ОРВИ грипп Роспотребнадзор
 
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