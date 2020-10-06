В Бурятии дают телефонные консультации по ОРВИ

Горячая линия будет работать до 12 октября



В Бурятии продолжает работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты управления Роспотребнадзора консультируют всех желающих по различным вопросам о профилактике гриппа и ОРВИ.



- Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний, - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.



Санитарные врачи напоминают, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжёлых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъёма.



Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Операторы центра принимают звонки в круглосуточном режиме.



Управление Роспотребнадзора по Бурятии - 8 (3012) 41 05 65. Консультации специалисты проводят по будням с 8.30 до 17.00.



«Горячая линия» работает в период с 7 сентября по 12 октября 2020 года.





