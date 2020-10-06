В Бурятии убрались на берегу озера Сосновое

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Было вывезено более 12 мешков мусора



В Еравнинском районе Бурятии сотрудники лесхоза провели акцию по уборке. Вместе они очистили от мусора местность Дархитуй и прибрежную зону озера Сосновое.



- Тут прекрасное место для отдыха, однако отдыхающие иногда забывают о простейших вещах. Так просто собрать и увезти мусор с собой, а не оставлять гнить его тут. Если в таком месте всегда будет чисто, то и отдыхающим будет уже стыдно оставлять после себя мусорный след, - рассказывает руководитель Еравнинского лесхоза Сергей Самбуев.



В мешки участникам акции попадались бутылки, пластик, бумага, банки и даже старые порванные сети. Совместными усилиями лесники вывезли более 12 мешков мусора. Специалисты отмечают, что с каждым годом мусора становится всё меньше, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

