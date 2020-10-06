«Большое счастье»: В Улан-Удэ открылась выставка Зорикто Доржиева

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия нашумевшей выставки именитого художника



Сегодня, 6 октября, в Художественном музее имени Сампилова открывается выставка известного художника Зорикто Доржиева «Новая степь». До этого работы бурятского мастера видел европейский зритель на Венецианской биеннале, одном из самых известных форумов мирового искусства, в 2019 году.



По словам самого Зорикто Доржиева, европейский зритель воспринимал картины в первую очередь как экзотику, потом уже начинал проникаться самим контекстом. «А где и что превалирует, это всегда индивидуально», - пояснил он.



Как признался художник на пресс-конференции, выставка в родном городе - это большая ответственность.



- В родных стенах, в родном городе (выставляться – прим. ред.) это всегда намного больше ответственности, и какие-то внутренние переживания, сложности возникают именно перед зрителем здесь, в Улан-Удэ. То, что этот проект доехал до нашего города – большое счастье, я думаю, в первую очередь для меня самого, потому что показать те вещи, которые созрели к этому времени, которые накопились за определённый период, показать их дома – это всегда очень важно, - поделился он.



К тому же, Национальный музей республики давно ждал приезда выставки в столицу Бурятии.



- Татьяна Анатольевна (директор музея – прим. ред.) ждала эту выставку, в прошлом году просила привезти, и в этом году у нас полгода прошло переговоров, но из-за известных событий это случилось только сейчас. Большое спасибо Соелме Баяртуевне (министр культуры – прим. ред.) за то, что министерство культуры всё-таки поддержало этот проект, и стало возможным это сделать в столь непростое время. Это очень важно, когда мир меняется на глазах, ощущать себя в седле, что жизнь продолжается, пусть в новых реалиях, но она такая же насыщенная. Она может быть разнообразной, может быть очень интересной, красочной. И вот этим ощущением хотелось бы поделиться сегодня с помощью работ, - продолжил художник.



Продюсер Констатин Ханхалаев также подчеркнул, что выставка в Бурятии – это достаточно знаковый момент. Он рассказал, что после объявления о том, что «Новая степь» поедет на Венецианскую биеннале, появились многочисленные запросы от других городов на проведение выставки именно у них. Удивительно, что в итоге удалось всё-таки привезти работы после Венеции именно в Улан-Удэ.



- После этого она поедет по другим городам. Сейчас, правда, время такое очень сложное. Даже уже оскомину, наверное, набило то, что приходится постоянно говорить о пандемии, карантине. И сегодня непростая ситуация. Но есть такое ощущение, что мы уже начинаем жить в этом режиме, начинаем приспосабливаться к тому, что происходит вокруг. Люди должны смотреть, видеть, жить просто нормальной жизнью. И то, что мы с вами сейчас встретились, мы видим выставку, работы, результаты того, чем занимались всё предыдущее время, - сказал Константин Ханхалаев.



Произошла перезагрузка



Зорикто Доржиев объяснил журналистам название проекта, а также поведал его историю. Экспозиция перекликается с предыдущей выставкой.



- Художник в моём понимании выражает какую-то свою сегодняшнюю точку зрения, сегодняшнюю позицию. На мой взгляд, стезя художника – это всегда поиск нового, новых решений, новых идей. Поэтому «Новая степь». Почему именно новая, почему именно степь? Потому что была «Степная история», для меня проект «Степная история» - это такие традиционные понятные вещи, даже в какой-то степени очень академичные вещи. Для меня этот проект очень дорог, скажем так, он являлся некой отправной точкой моей художественной жизни. И сейчас, работая над этим проектом, я почувствовал, что произошла некоторая перезагрузка. То есть я, в принципе, работая с теми же самыми образами, просто пытаюсь взглянуть на них несколько под другим ракурсом. И сразу всё меняется, - разъяснил мастер.



По его словам, произошло переосмысление тем. «Наверное, я стал более взрослым. Какие-то мысли, наверное, стали более актуальнее. Для меня стал важен каждый прожитый день, поэтому я не оглядываюсь назад, а стараюсь жить сегодня и смотреть немножко в завтра, потому что художник обязан смотреть немножко вперёд, тем самым, даже предугадывать некоторые события. Поэтому, наверное, «Новая степь», - резюмировал Зорикто Доржиев.



Выставка будет работать два месяца.







