Многодетной улан-удэнке вручили 100-тысячный сертификат на маткапитал

- Помимо этого, уже как многодетная семья получают право на субсидии по коммунальным услугам, выплаты детям от 3 до 7 лет, которые ррезидент Владимир Путин ввёл в этом году и выплаты на третьего ребенка – это 12 тыс рублей в месяц. И по всем мерам поддержки семья будет получать ежемесячно порядка 30 тыс рублей. Это помимо сертификатов. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем нашим молодым семьям: государством разработаны не только разовые выплаты в виде сертификатов, но и последующих ежемесячных выплат и льгот. Так что будем стараться, чтобы в нашей республике было много счастливых детей, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.







С 2020 года размер материнского капитала увеличен по инициативе президента России больше чем на 150 тысяч рублей. С этого года также вручается сертификат на материнский капитал на первого ребёнка в размере 466 тысяч рублей. Каждый год эта цифра индексируется, и в следующем году маткапитал на первого ребенка составит более 483 тыс рублей, на второго ребенка – 639 тыс рублей.











5 октября глава Бурятии Алексей Цыденов вручил 100-тысячный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в республике. Размер сертификата составляет 616 тысяч рублей. Его получила многодетная мама Татьяна Поспелова, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В сентябре в семье Поспеловых из Улан-Удэ родились близнецы – девочки Дарья и Арина.Помимо федерального маткапитала, Татьяна Поспелова получила также дополнительно сразу два регионального материнского капитала: на второго ребёнка 184,9 тысяч рублей «дальневосточных» и на третьего - 50 тысяч рублей республиканских.Общая сумма мер государственной поддержки многодетной семье составила 851,5 тысяч рублей. А совокупные ежемесячные пособия на детей составят 33 тысяч рублей.- Дети – это наше будущее, это наша жизнь и наша отрада. Мы очень сильно хотели детей, планировали. И мою будущую профессию хочу связать с детьми. Сейчас я работаю в отделении реанимации в перинатальном центре и учусь в медицинском колледже, чтобы дальше продолжать работать. Хочу ко всем обратиться – не бойтесь рожать. Дети любят вас больше всех, всегда помогут. И страна помогает тем более, - поделилась своими переживаниями молодая мама Татьяна Поспелова.Сто тысяч семей республики воспользовались средствами федерального материнского капитала. Республиканский материнский капитал с начала года предоставлен 1534 жителям республики при рождении третьего ребёнка в семье. Его размер на сегодняшний день составляет 50 тысяч рублей. После вступления Бурятии в состав ДФО жителям республики стал доступен и региональный материнский капитал в случае рождения второго ребёнка. В рамках этой меры поддержки c начала этого года 1061 семья республики получила по 184,9 тыс рублей.