 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 октября

05 октября

Популярное

Многодетной улан-удэнке вручили 100-тысячный сертификат на маткапитал

Многодетной улан-удэнке вручили 100-тысячный сертификат на маткапитал
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Юбилейный сертификат вручил Алексей Цыденов

5 октября глава Бурятии Алексей Цыденов вручил 100-тысячный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в республике. Размер сертификата составляет 616 тысяч рублей. Его получила многодетная мама Татьяна Поспелова, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В сентябре в семье Поспеловых из Улан-Удэ родились близнецы – девочки Дарья и Арина.

Помимо федерального маткапитала, Татьяна Поспелова получила также дополнительно сразу два регионального материнского капитала: на второго ребёнка 184,9 тысяч рублей «дальневосточных» и на третьего - 50 тысяч рублей республиканских.

Общая сумма мер государственной поддержки многодетной семье составила 851,5 тысяч рублей. А совокупные ежемесячные пособия на детей составят 33 тысяч рублей.

- Помимо этого, уже как многодетная семья получают право на субсидии по коммунальным услугам, выплаты детям от 3 до 7 лет, которые ррезидент Владимир Путин ввёл в этом году и выплаты на третьего ребенка – это 12 тыс рублей в месяц. И по всем мерам поддержки семья будет получать ежемесячно порядка 30 тыс рублей. Это помимо сертификатов. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем нашим молодым семьям: государством разработаны не только разовые выплаты в виде сертификатов, но и последующих ежемесячных выплат и льгот. Так что будем стараться, чтобы в нашей республике было много счастливых детей, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.


- Дети – это наше будущее, это наша жизнь и наша отрада. Мы очень сильно хотели детей, планировали. И мою будущую профессию хочу связать с детьми. Сейчас я работаю в отделении реанимации в перинатальном центре и учусь в медицинском колледже, чтобы дальше продолжать работать. Хочу ко всем обратиться – не бойтесь рожать. Дети любят вас больше всех, всегда помогут. И страна помогает тем более, - поделилась своими переживаниями молодая мама Татьяна Поспелова.

С 2020 года размер материнского капитала увеличен по инициативе президента России больше чем на 150 тысяч рублей. С этого года также вручается сертификат на материнский капитал на первого ребёнка в размере 466 тысяч рублей. Каждый год эта цифра индексируется, и в следующем году маткапитал на первого ребенка составит более 483 тыс рублей, на второго ребенка – 639 тыс рублей.



Сто тысяч семей республики воспользовались средствами федерального материнского капитала. Республиканский материнский капитал с начала года предоставлен 1534 жителям республики при рождении третьего ребёнка в семье. Его размер на сегодняшний день составляет 50 тысяч рублей. После вступления Бурятии в состав ДФО жителям республики стал доступен и региональный материнский капитал в случае рождения второго ребёнка. В рамках этой меры поддержки c начала этого года 1061 семья республики получила по 184,9 тыс рублей.
многодетные семьи материнский капитал глава РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутян просят дать название новому ФОКу
Иркутян просят дать название новому ФОКу
Общество, 06.10.2020
Строительные работы полностью завершены, заканчиваются отделочные
В Бурятии водитель-лишенец отработал 100 часов
В Бурятии водитель-лишенец отработал 100 часов
Общество, 06.10.2020
Мужчина отработал наказание разнорабочим
В Улан-Удэ почтили память легендарного оперативника Бурятии
В Улан-Удэ почтили память легендарного оперативника Бурятии
Общество, 06.10.2020
Леонард Чикаш обезвредил более двух тысяч преступников
Ушла из жизни мастер монголо-бурятских орнаментов
Ушла из жизни мастер монголо-бурятских орнаментов
Общество, 06.10.2020
Татьяна Кочева была признанным специалистом технического дизайна в традиционном монголо-бурятском стиле
В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 06.10.2020
Республика находится в власти антициклона
Артисты Бурдрамы прочитают 7 новых пьес на бурятском языке онлайн
Артисты Бурдрамы прочитают 7 новых пьес на бурятском языке онлайн
Общество, 05.10.2020
Художественная читка станет подведением итогов творческой лаборатории
Замминистра культуры РФ поздравила вуз Улан-Удэ с юбилеем
Замминистра культуры РФ поздравила вуз Улан-Удэ с юбилеем
Общество, 05.10.2020
В институте прошло расширенное заседание учёного совета, посвящённое 60-летию ВСГИК
В Забайкалье предложили вернуть ограничения из-за COVID-19
В Забайкалье предложили вернуть ограничения из-за COVID-19
Общество, 05.10.2020
По информации Роспотребнадзора, в регионе отмечено повсеместное нарушение требований безопасности
В Улан-Удэ митрополит Иосиф встретился с православной молодёжью
В Улан-Удэ митрополит Иосиф встретился с православной молодёжью
Общество, 05.10.2020
Пообщаться с владыкой пришли воспитанники Верхнеудинской дружины витязей
В Бурятии гранатомётчики впервые уничтожили скоростные легкобронированные цели
В Бурятии гранатомётчики впервые уничтожили скоростные легкобронированные цели
Общество, 05.10.2020
В боевые стрельбы включены элементы, взятые из опыта современных военных конфликтов
Чемпионат ДФО и гран-при России по горному бегу прошли в Чите
Чемпионат ДФО и гран-при России по горному бегу прошли в Чите
Общество, 05.10.2020
Также состоялось первенство Дальнего Востока
В Бурятии подвели итоги конкурса «Байкалу – чистые берега!»
В Бурятии подвели итоги конкурса «Байкалу – чистые берега!»
Общество, 05.10.2020
Победителем этого года стало сельское поселение «Оймурское»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^