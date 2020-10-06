Строительные работы полностью завершены, заканчиваются отделочные
Жителей Иркутска просят предлагать варианты названия нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с универсальным спортивным залом на улице Баумана. Предложения можно направлять до 15 октября на электронную почту управления по физической культуре и спорту администрации города – sport@admirk.ru
– К рассмотрению принимаются все варианты от жителей города. После формирования итогового списка предложения будут рассмотрены на заседании комиссии по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске людей и событий. Члены комиссии решат, какой вариант наиболее оптимален для названия данного ФОКа, – пояснил начальник управления Дмитрий Абрамович.
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе, строительство которого завершается на улице Баумана, будет работать отделение по баскетболу. Здесь смогут заниматься около двухсот детей 2007-2012гг рождения.
В соответствии с проектом, на первом этаже спортивного объекта расположен игровой зал, на втором этаже разместили зал индивидуальной силовой подготовки с тренажерами. Здание оборудовано для маломобильных граждан. Строительные работы полностью завершены, заканчивается выполнение отделочных и монтажных работ, ведется подготовка к установке технологического оборудования.
Кроме этого, благоустраивают прилегающую территорию, готовят площадку для установки тренажеров, сообщили в администрации Иркутска.
Иркутян просят дать название новому ФОКу
Общество, Фото:
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