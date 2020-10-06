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В Улан-Удэ почтили память легендарного оперативника Бурятии

В Улан-Удэ почтили память легендарного оперативника Бурятии
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Леонард Чикаш обезвредил более двух тысяч преступников

Сотрудники уголовного розыска управления МВД по Улан-Удэ возложили цветы к мемориальной доске выдающемуся сыщику Бурятии Леонарду Чикашу. Мемориальная доска легендарному оперативнику уголовного розыска была открыта на здании управления в октябре 2018 года, сообщили в МВД по Бурятии.

Леонард Чикаш вошёл в историю сыска мастерским владением сложнейшей профессией, граничившим с искусством. Каждый раз он представал перед уголовниками, попадавшимися с поличным в руки сыщика, в самых неожиданных образах: пьяницы, бродяги, старика...

Примечательно, что борьбу с преступностью незаурядный оперативник начал с участия в работе в народной дружине. Дружинник Леонард Чикаш и его коллеги по своей инициативе помогали милиции выявлять и задерживать карманных воров, хулиганов и других преступников, за неоднократно поощрялись региональным МВД.

За годы службы Леонард Михайлович обезвредил более двух тысяч преступников. Например, ещё в должности участкового уполномоченного при содействии дружинников им была задержана группа подростков, промышлявшая кражами наручных часов на городских пляжах. В 1972 году под руководством оперативника Чикаша ликвидированы четыре группы квалифицированных карманных воров.

К результатам работы выдающегося сыщика, помимо снижения количества карманных краж в Улан-Удэ, можно отнести и воспитание целого поколения оперативных работников, и кропотливую профилактическую работу с молодёжью и подучетным элементом.

Одна из многочисленных его наград - медаль «За боевые заслуги» - вручена за образцовое выполнение служебного долга и заслуги в деле борьбы с преступностью.

Леонард Чикаш отдал любимому делу 36 лет. Он ушёл из жизни в феврале 2008-го, в возрасте 81 года.
полиция милиция
 
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