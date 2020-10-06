Ушла из жизни мастер монголо-бурятских орнаментов

Татьяна Кочева была признанным специалистом технического дизайна в традиционном монголо-бурятском стиле



4 октября на 58-м году жизни скончалась Татьяна Валерьевна Кочева, научный сотрудник лаборатории физического материаловедения, кандидат технических наук, специалист в области технического дизайна, автоматизации проектирования и разработки алгоритмов создания орнаментов и товарных знаков. Об этом сообщил коллектив Института физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук.



Татьяна Кочева родилась 27 марта 1963 года в городе Уфа. Окончила среднюю школу № 35 в Улан-Удэ, в 1980 году поступила в Томский политехнический институт. В 1985 г. закончила машиностроительный факультет по специальности «инженер-механик». По распределению поступила на кафедру автоматизации и роботизации машиностроения Томского политехнического университета, занималась проблемами гидро- и пневмоавтоматики.



В 1990 году начала работать в Бурятском институте естественных наук СО АН СССР, в лаборатории прикладной механики. В 1992 году поступила в заочную аспирантуру Санкт-Петербургского государственного технического университета, в 1997 году защитила кандидатскую диссертацию «Задачи и методы автоматизированного проектирования орнаментов в традиционном монголо-бурятском стиле».



Татьяна Кочева была признанным специалистом технического дизайна в традиционном монголо-бурятском стиле и машинного орнаментирования различными типами мехатронных устройств.







