В Бурятии почтили память застреленного грабителями милиционера

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Николай Кобылкин погиб в 1988 году



5 октября, в день сотрудников уголовного розыска России, полицейские Кабанского района Бурятии отдали дань памяти погибшему при исполнении служебных обязанностей сотруднику. Руководство и личный состав возложили венок к мемориалу старшему оперуполномоченному уголовного розыска Николаю Кобылкину. Он в марте 1988 года во время преследования вооружённых грабителей был смертельно ранен выстрелом из ружья. Президиумом Верховного Совета СССР капитан милиции посмертно награжден орденом «Красной звезды». В память о нём на прилегающий к отделу МВД территории установлен мемориал.



- Работа сотрудника ОВД всегда сопряжена с риском для жизни и здоровья. Мы должны помнить и чтить тех, кто погиб, выполняя служебный долг, - сказал начальник районного отдела полиции Анатолий Горбик.



Память милиционера коллеги почтили минутой молчания, сообщили в МВД по Бурятии.





