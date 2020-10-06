Николай Кобылкин погиб в 1988 году
5 октября, в день сотрудников уголовного розыска России, полицейские Кабанского района Бурятии отдали дань памяти погибшему при исполнении служебных обязанностей сотруднику. Руководство и личный состав возложили венок к мемориалу старшему оперуполномоченному уголовного розыска Николаю Кобылкину. Он в марте 1988 года во время преследования вооружённых грабителей был смертельно ранен выстрелом из ружья. Президиумом Верховного Совета СССР капитан милиции посмертно награжден орденом «Красной звезды». В память о нём на прилегающий к отделу МВД территории установлен мемориал.
- Работа сотрудника ОВД всегда сопряжена с риском для жизни и здоровья. Мы должны помнить и чтить тех, кто погиб, выполняя служебный долг, - сказал начальник районного отдела полиции Анатолий Горбик.
Память милиционера коллеги почтили минутой молчания, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии почтили память застреленного грабителями милиционера
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Татьяна Кочева была признанным специалистом технического дизайна в традиционном монголо-бурятском стиле
Николай Кобылкин погиб в 1988 году
Лидирует Магадан
10 исков удовлетворены
Республика находится в власти антициклона
Художественная читка станет подведением итогов творческой лаборатории
В институте прошло расширенное заседание учёного совета, посвящённое 60-летию ВСГИК
По информации Роспотребнадзора, в регионе отмечено повсеместное нарушение требований безопасности
Пообщаться с владыкой пришли воспитанники Верхнеудинской дружины витязей
В боевые стрельбы включены элементы, взятые из опыта современных военных конфликтов
Также состоялось первенство Дальнего Востока
Победителем этого года стало сельское поселение «Оймурское»
Теперь птица может снова вернуться на свободу
Межрегиональный конкурс методических разработок был посвящён 50-летию заповедника
Второй этап программы туристического кешбэка стартует 15 октября