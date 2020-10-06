Бурятия на шестом место в ДФО по числу больных COVID-19 на 100 тысяч

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Бурятии находится на шестом месте по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Бурятии составляет 743.
В ДФО, по информации на 5 октября, количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 823,1 случаев. По данному показателю ДФО занимает третье место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (2 161,8 выявленных случаев), Камчатский край (1 467,6) и Сахалинская область (1 199,8). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 405,4.
Всего в России, по состоянию на 5 октября, выявлено 1 225 889 случаев COVID-19 - это 834,8 заболевших на 100 тыс. населения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 5 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7464 (+95 за сутки).