Бурятия на шестом место в ДФО по числу больных COVID-19 на 100 тысяч

В ДФО, по информации на 5 октября, количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 823,1 случаев. По данному показателю ДФО занимает третье место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (2 161,8 выявленных случаев), Камчатский край (1 467,6) и Сахалинская область (1 199,8). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 405,4.



