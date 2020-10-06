10 исков удовлетворены
Жительница Улан-Удэ, получив в 2017 году материнский капитал на двоих детей, приобрела жилое помещение. Однако, в нарушение федерального закона, женщина приобретённое жильё в общую собственность на других членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей, не оформила. Нарушение вскрыла прокуратура.
- Решением Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 14 сентября исковые требования прокурора района о понуждении данной гражданки зарегистрировать на двоих несовершеннолетних детей доли в праве собственности на жилое помещение, приобретённое на средства материнского капитала, удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Всего в этом году прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ направила в суды 12 исковых заявлений об устранении подобных нарушений закона. По результатам их рассмотрения 10 исков удовлетворены. В одном случае ответчики нарушения устранили в добровольном порядке, один иск находится на рассмотрении.
В Улан-Удэ 12 получателей маткапиталов не оформили квартиры на детей
Общество, Фото:
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