Комбинированный способ обработки дорог от снега применят в Иркутске

На новый способ перейдут этой зимой



Комбинированный способ обработки дорог от снега и льда применят в Иркутске этой зимой. В ход пойдут как традиционная пескосоляная смесь, так и жидкий реагент. Рассол при этом планируют применять точечно. Депутаты Думы Иркутска, тем не менее, настаивают, что необходимо найти альтернативу соляным смесям. По словам депутата Алексея Савельева, такие реагенты оказывают негативное воздействие на инженерные коммуникации и озеленение, портят автомобили и обувь, сообщает пресс-служба Думы Иркутска.



И.о. директора МУП «Иркутскавтодор»Михаил Малыхин подчеркнул, что по требованиям безопасности дорожного движения проезжая часть должна быть полностью очищена от снега и льда так, чтобы было видно разметку. Было заявлено, что без реагентов не обойтись, так как только с их помощью можно полностью расплавить наледь и накаты. Основной вопрос остаётся в технологии и своевременности их применения и уборки остатков плавления.



- Пескосоляная смесь – это, безусловно, основной способ, и он будет применяться в содержании, исходя из финансовых возможностей и наибольшей безвредности для состояния дорог. Мы предлагаем реагенты применять не всегда, а предварительно перед снегопадом и на наиболее опасных участках – спусках, подъёмах и так далее. Процесс плавления начинается быстро, и реагент с помощью автомобилей переносится также на сопредельные улицы, - пояснил он.



По словам Михаила Малыхина, из 8 млн. кв. метров площади города, которая находится в обработке, под реагентами будет максимум 25%. Также его запрещено применять на искусственных сооружениях, в том числе мостах.



Депутат Думы Иркутска Алексей Савельев поднял вопрос воздействия соли на газоны, подземные коммуникации, транспорт. Он отметил, что при ремонте сетей обнаруживаются очаги коррозии на тех участках, где рассол проникает вглубь через нарушенное асфальтовое покрытие.



- Новая изоляция и новая антикоррозийная защита не появятся у нас прямо завтра, поэтому скоро сети окончательно придут в негодность. Безопасность дорожного движения это крайне важно, но также мы можем получить массовые коммунальные аварии. Да, наверное, без рассола невозможно работать зимой, но если можно уменьшить его воздействие, то надо это делать. А если ничего не поменяется, то надо искать другие варианты, - подчеркнул депутат.



По словам специалистов, это вопрос своевременной уборки остатков снега и реагента. Сейчас эта работа проводится только ночью, так как в течение дня спецтехника блокирует и без того загруженные транспортом улицы.



На встрече было принято решение провести повторное совещание после того, как «Иркутскавтодор» начнёт применять комбинированный способ обработки дорог, чтобы обсудить достоинства и недостатки такого метода.







