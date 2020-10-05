В Улан-Удэ жителям «сотых» сделали перерасчёт на восемь млн

Жителям сотых кварталов сделали перерасчёт за горячую воду и отопление
«ТГК-14» жителям сотых кварталов Улан-Удэ сделала перерасчёт за горячее водоснабжение и тепловую энергию. За горячую воду - за весь сентябрь, за тепло - с момента отопительного сезона, то есть с 15 сентября этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ со ссылкой на начальника управления муниципальной жилищной инспекции Алёну Азаревич.
– Всем потребителям 100-х кварталов был произведён перерасчет в сумме восемь миллионов рублей. По многоквартирным домам, которые оснащены приборами учета, поступали звонки. У нас их 110. Потребители беспокоились о том, что при корректировке, возможно, не будут учтены данные суммы. Хочу заверить, что данный вопрос по поручению мэра города стоит на контроле, – сообщила Алена Азаревич.
Кроме того, сотрудники управления муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ будут проводить контрольные мероприятия в первый квартал следующего года, поскольку все корректировки будут произведены именно в этот период.
– Дома с общедомовыми приборами учёта мы поставим на особый контроль, чтобы данный перерасчёт был учтен. Если потребители не согласны с начислением или кому-то не был произведен перерасчёт, необходимо обратиться в адрес управления с заявлением либо через электронный сайт. Обращение будет рассмотрено и приняты все меры, – подчеркнула Алена Азаревич.
Перерасчёт был произведён ПАО «ТГК-14», как исполнителя коммунальных услуг. Был определен объём потребления – 154 многоквартирных дома, это порядка девяти тысяч лицевых счетов.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители сотых кварталов в этом году из-за затянувшегося ремонта теплотрассы замерзали в своих квартирах. Люди были без горячей воды и отопления целый месяц, с начала сентября. Из-за срыва отопительного сезона в сотых кварталах следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
На работы были брошены силы крупных строительных компаний. 3 октября тепло и горячая вода вернулись в квартиры.
В Улан-Удэ жителям «сотых» сделали перерасчёт на восемь млн
Общество, Фото:
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