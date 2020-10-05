В Бурятии похолодает до -16

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ближайшие дни в республике станет ещё холоднее



Синоптик дали прогноз погоды на ближайшие три дня в Бурятии. В эти дни ожидается холодная, ветреная погода. Местами ожидается мокрый снег и дожди.



По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 6 октября, республика будет во власти антициклона. Ожидается малооблачная, преимущественно без осадков погода, утром местами туман. Ветер восточный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -2-7, местами по юго-западу и северу -11,-16 мороза, по Прибайкалью при облачности до +2, днём +9,+14, местами по северу +2,+7 градусов.



В среду, 7 октября, ночью по юго-западу небольшие осадки в виде мокрого снега и снега по остальной территории преимущественно без осадков. Днём небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный днём с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7 мороза, местами -9,-14 мороза, по Прибайкалью при облачности до +2, днём +8,+13, местами +2,+7.



В четверг, 8 октября, местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -2,-7 мороза, местами -9,-14 мороза, по Прибайкалью при облачности до +3, днём +6,+11, местами +1,+6 градусов.

