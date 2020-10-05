В институте прошло расширенное заседание учёного совета, посвящённое 60-летию ВСГИК
2 октября в Улан-Удэ Восточно-Сибирский институт культуры принимал высоких гостей. Расширенное заседание учёного совета, посвящённого 60-летию ВСГИК, посетили заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, глава Бурятии Алексей Цыденов, зампредседателя правительства республики Вячеслав Цыбикжапов, министр культуры региона Соелма Дагаева, и.о. министра образования и науки РБ Галина Фомицкая, ректор Московского государственного института культуры Арсений Миронов.
Ольга Ярилова поздравила вуз с юбилейной датой и выразила уверенность, что ВСГИК «должен стать не только конкурентноспособным в регионе по направлениям подготовки искусства и культуры, но и стать значимым в числе всех вузов нашей страны».
Глава республики отметил важность открытия института, как первого вуза культуры на Востоке страны, значение культуры в жизни людей. «Культура – это основа жизни людей, это то, чем человек дышит», - подчеркнул Алексей Цыденов. Он поблагодарил коллектив за работу по изучению историко-культурного наследия и выразил надежду на его сохранение и преумножение.
Затем Ольга Ярилова и Алексей Цыденов вручили награды. Благодарности министерства культуры России получили Р.И. Пшеничникова и В.А. Усович, грамоты республики - И.С. Цыремпилова и Т.В. Авдохина. Почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» было присвоено А.В. Тугай. Кроме этого, были вручены педагогам и сотрудникам вуза грамоты отраслевых министерств республики.
Видеопоздравления прислали руководители институтов культуры и искусства из Кемерово, Краснодара, Хабаровска и Красноярска, сообщает пресс-служба ВСГИК.
Замминистра культуры РФ поздравила вуз Улан-Удэ с юбилеем
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