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Скорость интернета в школах Бурятии такая, что работать невозможно

Скорость интернета в школах Бурятии такая, что работать невозможно
Общество,  Фото:pixabay.com
Активисты нашли несоответствие цены и качества Интернета в школах

В конце сентября активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии провели мониторинг качества и стоимости услуг, предоставляемых интернет-провайдерами в школах. Активисты наткнулись на любопытные данные, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Оказалось, что, несмотря то, что в городских и сельских школах Бурятии сегодня подключен интернет, его качество оставляет желать лучшего. А в некоторых случаях министерство образования, возможно, платит за воздух вместо скоростного интернета, заявили в ОНФ. Так, в части школ республики качество интернет услуг не соответствует заявленному.

Например, в Торской средней школе Тункинского района согласно госконтракту скорость должна быть 50 мбит в секунду. Однако на деле интернета нет совсем. Также общественники выявили и проблемы с оборудованием.

В Кыренской школе интернет очень медленный, хотя там те же условия – скорость по бумагам обеспечена не ниже 50 мбит в сек. Администрация данной школы отмечает, что работать с таким интернетом невозможно.

Медленный интернет был обнаружен и в других сельских школах. Например, в начальной школе села Вознесеновка и в школе села Верхний Саянтуй Тарбагатайского района.

- В рамках развития цифровых технологий, скорость интернета, его доступность стали ключевыми факторами качественного современного образования. На обеспечение интернет услуги тратятся колоссальные бюджетные деньги. Поэтому очень важно, чтобы эта услуга соответствовала техническим требованиям, была надлежащего качества, - пояснила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова.

Минобразования Бурятии, как заказчик, в июле провело торги на контракт по обеспечению интернетом школ республики. Стоимость контракта составила более 17 млн рублей.

Региональное отделение ОНФ направило запросы в профильные министерства и ведомства, чтобы прояснить главный вопрос – почему скорость интернета в ряде школ Бурятии не соответствует заявленным техническим параметрам.



интернет школы ОНФ
 
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