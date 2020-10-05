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В Забайкалье предложили вернуть ограничения из-за COVID-19

В Забайкалье предложили вернуть ограничения из-за COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
По информации Роспотребнадзора, в регионе отмечено повсеместное нарушение требований безопасности

В Забайкалье собираются ввести временные ограничений в сфере досуга из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующие предложения направила в правительство региона глава управления Роспотребнадзора РФ по Забайкальскому краю Светлана Лапа.

- Повышение контроля за соблюдением санитарных правил (масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование) позволит сбить высокие темпы заболеваемости в Забайкалье. Под ограничение может попасть деятельность ночных клубов, где проверка ведомства показала тотальное несоблюдение санитарных требований, а также проведение массовых мероприятий с численностью участников свыше 50 человек, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

В письме отмечается, что в Забайкалье значительно ухудшается ситуация с распространением COVID-19, повсеместно отмечается нарушение масочного режима и других требований безопасности. В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора внесло на рассмотрение ряд предложений:
- Запрет проведения массовых мероприятий с численностью более 50 человек, включая организаторов и задействованный персонал.
- Проведение деловых мероприятий в дистанционном режиме.
- Пункты общественного питания могут оказывать услуги, при условии окончания работы не позднее 24 часов и заполнения не более 50% от предусмотренного числа посетителей, соблюдения социального дистанцирования и обеспечения дистанции в 1,5 метра при расстановке столов.
- Приостановление функционирования ночных клубов, дискотек, аналогичных объектов до 20 октября.
- Запрет курения кальянов в ресторанах, барах, кафе, общественных местах.
- Работа театров, кинотеатров, музеев, выставок и иных культурно-досуговых организаций при условии заполнения не более 50% от предусмотренного числа посетителей, при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.
- Обязать граждан соблюдать масочный режим при посещении зданий со скоплением людей, в такси, общественном транспорте.
-Органам власти ужесточить контроль за соблюдением мер безопасности, работодателям усилить работу в соблюдении ограничений на предприятиях.

По данным оперативного штаба на 5 октября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6783. Из них 5158 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее количество летальных случаев – 70.
коронавирус Забайкальский край
 
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