В боевые стрельбы включены элементы, взятые из опыта современных военных конфликтов
В Бурятии на полигоне «Бурдуны» проведены практические стрельбы с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в республике. Впервые в программу практических стрельб из ручных противотанковых гранатомётов включены элементы, взятые из опыта современных военных конфликтов.
Так, военнослужащие поражали новые подвижные мишени, имитирующие скоростные легкобронированные цели. Одной из особенностей является размер мишени, который меньше стандартных мишеней, применяющихся при подготовке гранатомётчиков. Также в ходе проведения стрельб военнослужащие совершенствовали свои профессиональные навыки в применении штатного вооружения, отработали нормативы по ведению визуальной разведки, обнаружению и идентификации целей. Помимо этого, гранатомётчики усовершенствовали навыки по применению приборов прицеливания и наблюдения по целям, находящимся на различных дистанциях.
При проведении мероприятий огневой подготовки, которые стали завершающим этапом перед сдачей контрольной проверки за летний учебный период, военнослужащие выполнили упражнения по контрольным стрельбам из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, в том числе и в ночное время. В боевых стрельбах приняли участие более одной тысячи военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии гранатомётчики впервые уничтожили скоростные легкобронированные цели
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также состоялось первенство Дальнего Востока
Победителем этого года стало сельское поселение «Оймурское»
Теперь птица может снова вернуться на свободу
Межрегиональный конкурс методических разработок был посвящён 50-летию заповедника
Второй этап программы туристического кешбэка стартует 15 октября
Ранее, за экспертизой сельхозживотных приходилось ездить в Забайкалье
На новый способ перейдут этой зимой
Лучшие учителя получили премии за достижения в педагогической деятельности
Болезнь в основном распространяется внутри семей
Настоятель дацана рассказал об этом специальную притчу
Плазма используется для лечения больных коронавирусом
Лесники проводят эксперимент по выращиванию кедра
Контейнер для сбора пластика установили на территории Центра
Несмотря на высокую зарплату, не у всех есть желание работать с ковидными больными
Также население начнут лечить в новом военном медцентре