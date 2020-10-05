В Бурятии гранатомётчики впервые уничтожили скоростные легкобронированные цели

В боевые стрельбы включены элементы, взятые из опыта современных военных конфликтов



В Бурятии на полигоне «Бурдуны» проведены практические стрельбы с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в республике. Впервые в программу практических стрельб из ручных противотанковых гранатомётов включены элементы, взятые из опыта современных военных конфликтов.



Так, военнослужащие поражали новые подвижные мишени, имитирующие скоростные легкобронированные цели. Одной из особенностей является размер мишени, который меньше стандартных мишеней, применяющихся при подготовке гранатомётчиков. Также в ходе проведения стрельб военнослужащие совершенствовали свои профессиональные навыки в применении штатного вооружения, отработали нормативы по ведению визуальной разведки, обнаружению и идентификации целей. Помимо этого, гранатомётчики усовершенствовали навыки по применению приборов прицеливания и наблюдения по целям, находящимся на различных дистанциях.



При проведении мероприятий огневой подготовки, которые стали завершающим этапом перед сдачей контрольной проверки за летний учебный период, военнослужащие выполнили упражнения по контрольным стрельбам из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, в том числе и в ночное время. В боевых стрельбах приняли участие более одной тысячи военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

