Читинские таможенники передали Нерчинскому краеведческому музею 14 старинных монет
78 старинных и раритетных монет ещё в мае 2019 года обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск в ходе таможенного контроля багажа у ехавшего домой гражданина Китая.
Таможенники возбудили в отношении гражданина Китая административное дело за недекларирование товаров. Монеты изъяли и отправили на экспертизу.
Исследования показали, что 14 из представленных монет являются культурными и историческими ценностями, изготовленными из меди в XVIII-XIX веках в России. Вес самой крупной монеты около 60 граммов, на одной из сторон в картуше, поддерживаемом двумя соболями, видна надпись «десять копеек» и дата выпуска 1778, наверху размещена императорская корона. По краю монеты имеется надпись «Сибирская монета». Остальные монеты номиналом одна, две, три и пять копеек.
Постановлением суда культурные ценности были конфискованы.
Читинская таможня неоднократно передавала в краеведческий музей города конфискованные культурные ценности, задержанные при попытках незаконного вывоза из России. Так, в 2016 году таможенники передали в музей кабинетный граммофон (патефон) 1920-х годов, изготовленный в Берлине, и виниловые пластинки к нему, гармонь авторской работы мастера Свинцова Константина из Тулы начала XX века, самовар XIX века. /news/16/202196/
Директор музея Жанна Какушина выразила таможенникам благодарность. Монеты пополнят выставку музея, посвящённую купцам, проживающим в 19 веке в городе Нерчинск, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
В Чите у гражданина Китая изъяли монеты Российской империи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Читинские таможенники передали Нерчинскому краеведческому музею 14 старинных монет
Акция состоится 10 октября
Диктант в этом году пройдёт онлайн
Это первые дети у молодых супругов
В соревнованиях участвовали пять ветеранов из Бурятии
Птицы могут быть переносчиками опасных заболеваний
Республиканский оперштаб дал ряд поручений, готовясь к подъёму заболеваемости коронавирусом
Новая функция доступна в приложении Почты России
О «смене власти» рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья»
Заболеваемость коронавирусом, побившая вчера рекорд, темпы не сбавляет
«Крипово», - сочли некоторые пользователи
Дайверы показали, какой мусор скрыт под байкальскими водами
В лесах проводятся профилактические выжигания
Экологи рассказали улан-удэнцам, что сжигать ядовитые отходы планируется в круглосуточном режиме
В дело вмешалась прокуратура