В Чите у гражданина Китая изъяли монеты Российской империи

Общество, Фото: Читинская таможня

Читинские таможенники передали Нерчинскому краеведческому музею 14 старинных монет



78 старинных и раритетных монет ещё в мае 2019 года обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск в ходе таможенного контроля багажа у ехавшего домой гражданина Китая.



Таможенники возбудили в отношении гражданина Китая административное дело за недекларирование товаров. Монеты изъяли и отправили на экспертизу.



Исследования показали, что 14 из представленных монет являются культурными и историческими ценностями, изготовленными из меди в XVIII-XIX веках в России. Вес самой крупной монеты около 60 граммов, на одной из сторон в картуше, поддерживаемом двумя соболями, видна надпись «десять копеек» и дата выпуска 1778, наверху размещена императорская корона. По краю монеты имеется надпись «Сибирская монета». Остальные монеты номиналом одна, две, три и пять копеек.



Постановлением суда культурные ценности были конфискованы.



Читинская таможня неоднократно передавала в краеведческий музей города конфискованные культурные ценности, задержанные при попытках незаконного вывоза из России. Так, в 2016 году таможенники передали в музей кабинетный граммофон (патефон) 1920-х годов, изготовленный в Берлине, и виниловые пластинки к нему, гармонь авторской работы мастера Свинцова Константина из Тулы начала XX века, самовар XIX века. /news/16/202196/



Директор музея Жанна Какушина выразила таможенникам благодарность. Монеты пополнят выставку музея, посвящённую купцам, проживающим в 19 веке в городе Нерчинск, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

