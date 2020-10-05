Это первые дети у молодых супругов
В селе Сохондо Читинского района Забайкальского края родились тройняшки. Александра, Ксения, Максимельян – это первые дети у 19-летней Ангелины и 20-летнего Вадима.
- Когда мы узнали, что у нас будут тройняшки, то испытали шок, неожиданность. Мы даже решили, что над нами пошутили. Потом растрогались до слез. Двойняшки в нашей семье – не редкость, но тройняшки появились среди всей родни впервые, - рассказали молодые родители.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил с рождением тройняшек семью. Подарками молодым родителям и их малышам стали двухместная и одноместная коляски.
По данным Единого государственного реестра, на 1 октября в Забайкальском крае зарегистрированы 95 родившихся двоен и одна тройня. По словам специалистов, тройни в Забайкалье рождаются не чаще, чем раз в два года, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье у родителей 19 и 20 лет родились тройняшки
Общество, Фото:
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