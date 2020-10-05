 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 октября

04 октября

Популярное

Легкоатлеты Бурятии взяли девять медалей Кубка Дружбы

Легкоатлеты Бурятии взяли девять медалей Кубка Дружбы
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
В соревнованиях участвовали пять ветеранов из Бурятии

В последние дни сентября в Адлере состоялся Кубок Дружбы по лёгкой атлетике среди ветеранов. Соревнования получили неофициальный статус чемпионата России. В соревнованиях участвовали пять ветеранов из Бурятии, которые завоевали девять медалей. Об этом сообщили в минспорта республики.

Геннадий Мармушев завоевал золото в беге на 1500 и 5000 метров.

Два золота завоевала Должин Цыдыпылова в группе Ж60 в беге на 1500 и 5000 метров, также она взяла золото в составе эстафетной команды 4 на 100 метров.

Два серебра в группе М40 - у Евгения Капустина на 800 и 1500 метров. Серебро в прыжках в длину - у Игоря Дулбаева М55. Бронза - у дебютанта Николая Коробченко М35.


спорт легкая атлетика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Легкоатлеты Бурятии взяли девять медалей Кубка Дружбы
Легкоатлеты Бурятии взяли девять медалей Кубка Дружбы
Общество, 05.10.2020
В соревнованиях участвовали пять ветеранов из Бурятии
Птиц в Иркутской области обследовали на грипп
Птиц в Иркутской области обследовали на грипп
Общество, 05.10.2020
Птицы могут быть переносчиками опасных заболеваний
В Бурятии ковидные койки хотят поставить в гостиницах
В Бурятии ковидные койки хотят поставить в гостиницах
Общество, 05.10.2020
Республиканский оперштаб дал ряд поручений, готовясь к подъёму заболеваемости коронавирусом  
В Бурятии более 350 клиентов арендовали абонементные ячейки онлайн
В Бурятии более 350 клиентов арендовали абонементные ячейки онлайн
Общество, 05.10.2020
Новая функция доступна в приложении Почты России
В Бурятии сменился «хозяин» тайги
В Бурятии сменился «хозяин» тайги
Общество, 05.10.2020
О «смене власти» рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья»
В Бурятии вновь выявили почти 100 больных коронавирусом за сутки
В Бурятии вновь выявили почти 100 больных коронавирусом за сутки
Общество, 05.10.2020
Заболеваемость коронавирусом, побившая вчера рекорд, темпы не сбавляет
Игрушечные мишки на деревьях впечатлили улан-удэнцев
Игрушечные мишки на деревьях впечатлили улан-удэнцев
Общество, 05.10.2020
«Крипово», - сочли некоторые пользователи
Со дна Байкала достают неприятные «сюрпризы»
Со дна Байкала достают неприятные «сюрпризы»
Общество, 05.10.2020
Дайверы показали, какой мусор скрыт под байкальскими водами
Жителей Бурятии просят не беспокоиться из-за дыма в лесах
Жителей Бурятии просят не беспокоиться из-за дыма в лесах
Общество, 05.10.2020
В лесах проводятся профилактические выжигания
Экологи протестуют против сжигания фенольного озера в Улан-Удэ
Экологи протестуют против сжигания фенольного озера в Улан-Удэ
Общество, 05.10.2020
Экологи рассказали улан-удэнцам, что сжигать ядовитые отходы планируется в круглосуточном режиме
В Бурятии у бывшего лесника взыскали сумму взятки
В Бурятии у бывшего лесника взыскали сумму взятки
Общество, 05.10.2020
Через суд взыскана сумма денежных средств, полученных в качестве взятки
На Байкале в Бурятии установили информационные баннеры
На Байкале в Бурятии установили информационные баннеры
Общество, 05.10.2020
Социальная реклама призывает позаботиться о дорожной безопасности детей
В улан-удэнской колонии побывал главный лесник Бурятии
В улан-удэнской колонии побывал главный лесник Бурятии
Общество, 05.10.2020
Ведомства договорились о сотрудничестве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^