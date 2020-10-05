Легкоатлеты Бурятии взяли девять медалей Кубка Дружбы

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

В соревнованиях участвовали пять ветеранов из Бурятии



В последние дни сентября в Адлере состоялся Кубок Дружбы по лёгкой атлетике среди ветеранов. Соревнования получили неофициальный статус чемпионата России. В соревнованиях участвовали пять ветеранов из Бурятии, которые завоевали девять медалей. Об этом сообщили в минспорта республики.



Геннадий Мармушев завоевал золото в беге на 1500 и 5000 метров.



Два золота завоевала Должин Цыдыпылова в группе Ж60 в беге на 1500 и 5000 метров, также она взяла золото в составе эстафетной команды 4 на 100 метров.



Два серебра в группе М40 - у Евгения Капустина на 800 и 1500 метров. Серебро в прыжках в длину - у Игоря Дулбаева М55. Бронза - у дебютанта Николая Коробченко М35.





