В соревнованиях участвовали пять ветеранов из Бурятии
В последние дни сентября в Адлере состоялся Кубок Дружбы по лёгкой атлетике среди ветеранов. Соревнования получили неофициальный статус чемпионата России. В соревнованиях участвовали пять ветеранов из Бурятии, которые завоевали девять медалей. Об этом сообщили в минспорта республики.
Геннадий Мармушев завоевал золото в беге на 1500 и 5000 метров.
Два золота завоевала Должин Цыдыпылова в группе Ж60 в беге на 1500 и 5000 метров, также она взяла золото в составе эстафетной команды 4 на 100 метров.
Два серебра в группе М40 - у Евгения Капустина на 800 и 1500 метров. Серебро в прыжках в длину - у Игоря Дулбаева М55. Бронза - у дебютанта Николая Коробченко М35.
Легкоатлеты Бурятии взяли девять медалей Кубка Дружбы
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