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В Бурятии более 350 клиентов арендовали абонементные ячейки онлайн

В Бурятии более 350 клиентов арендовали абонементные ячейки онлайн
Общество,  Фото:пресс-служба УФПС РБ
Новая функция доступна в приложении Почты России

С начала года более 350 клиентов Почты России арендовали абонементные ячейки для получения простых мелких пакетов, печатных изданий, извещений и писем в отделениях почтовой связи, сообщает пресс-служба УФПС Республики Бурятия.

Новый сервис стал востребованным особенно в период сложной эпидемиологической обстановки. Как отметили в компании, в Улан-Удэ было оформлено 295 ячеек через онлайн-сервис, а в районах – 57. Выбрать и забронировать абонементную ячейку в почтовых отделениях Бурятии, не выходя из дома или офиса, стало возможным удалённо с любого мобильного устройства. Новая функция доступна в приложении Почты России. Электронное бронирование абонементных ячеек направлено на улучшение качества обслуживания клиентов – это один из онлайн-сервисов Почты России

На специальном сайте Почты России https://www.abox.pochta.ru можно ознакомиться с договором оферты и тарифами на услугу и выбрать отделение связи с абонементными шкафами около дома или офиса. Также клиент может узнать информацию о наличии свободных ячеек и возможности оформления брони. В личном кабинете физические лица могут произвести моментальную оплату, а юридические лица должны распечатать бланк платёжного поручения и оплатить бронь через банк. После подписания заявления клиент передает его в выбранное почтовое отделение. Также распечатать заявление может оператор в почтовом отделении по номеру заявки.

Ранее для бронирования абонементных ячеек клиент должен был прийти в почтовое отделение, узнать у оператора наличие свободных ячеек, написать заявление и ждать заключения договора, и на это потребовалось бы определённое время.

При пользовании этой услугой физические лица могут не указывать домашний адрес при получении писем и посылок, а также обеспечивается сохранность корреспонденции и периодики в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме.
Почта России Бурятия
 
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