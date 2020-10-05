Со дна Байкала достают неприятные «сюрпризы»

Со дня подняли автопокрышку, металлическую трубу, банку из-под краски и ещё с десяток килограммов мелкого мусора. Всё это «добро» — всего с пары сотен квадратных метров байкальской акватории.







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Неприятные сюрпризы поднял на поверхность профессиональный ныряльщик неподалёку от причала Листвянского лесничества в Иркутской области. Дно озера сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» здесь чистят регулярно, за территорией присматривают, сами не мусорят. Однако гарантировать идеальный подводный порядок, как показывает практика, невозможно.Минувшим летом этим вопросом задалась группа предпринимателей Иркутской области. Заручившись поддержкой специалистов территориального отдела водных ресурсов региона, сотрудников Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры, Сибирской Байкальской Ассоциации туризма, совместно с опытными дайверами они провели погружения на западных и восточных берегах озера.- Фронт работ на дне Байкала оказался весьма масштабным. Сейчас инициаторы подводных уборок находятся в поисках профессиональных ныряльщиков и тех, кто может поддержать проект по наведению порядка материально, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».