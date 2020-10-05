В лесах проводятся профилактические выжигания
Лесхозы Бурятии проводят профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов. Выжигания проводятся в Баргузинском, Бичурском, Хоринском, Еравнинском, Заиграевском, Тарбагатайском, Кижингинском, Прибайкальском, Баунтовском эвенкийском, Северо-Байкальском районах Бурятии и пригороде Улан-Удэ.
- Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров, - сообщили сегодня в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Кроме того, лесопользователи очищают деляны от порубочных остатков.
В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие. С графиком проведения профилактических отжигов можно ознакомиться на официальном сайте агентства лесного хозяйства.
Особый противопожарный режим был снят 1 октября на всей территории Бурятии в связи со снижением пожарной опасности.
Помимо профилактических выжиганий, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы, которые, в случае возникновения лесных пожаров смогут остановить распространение огня.
Жителей Бурятии просят не беспокоиться из-за дыма в лесах
Общество, Фото:
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