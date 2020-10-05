В Бурятии администрация села нарушила закон о контрактной системе

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Кабанского района Бурятии нарушили закон о контрактной системе. Выявлены факты существенного завышения размера ответственности поставщика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств.



В соответствии с законодательством о контрактной системе размер ответственности субъектов малого предпринимательства в таких случаях составляет 1% (в зависимости от цены контракта), но не менее 1 тысячи рублей и не более 5 тысяч рублей.



Проверкой установлено, что должностным лицом районной администрации в аукционной документации на реконструкцию дома культуры села Шигаево Кабанского района ответственность подрядчика определена в размере 2%, что в денежном эквиваленте составило свыше 66 тысяч рублей.



Должностное лицо привлечено к административной ответственности по за утверждение документации об аукционе с нарушением требований закона, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

