Через суд взыскана сумма денежных средств, полученных в качестве взятки
Приговором суда от 17 июня бывший участковый лесничий Еравнинского лесничества признан виновным в получении взятки. Приговор суда вступил в законную силу.
Участковый лесничий получил взятку в размере 95 тысяч рублей.
Прокурором района к виновному лицу предъявлены исковые требования о взыскании указанной суммы.
Решением Железнодорожного суда Улан-Удэ от 17 сентября исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии у бывшего лесника взыскали сумму взятки
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