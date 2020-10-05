В Бурятии у бывшего лесника взыскали сумму взятки

Через суд взыскана сумма денежных средств, полученных в качестве взятки



Приговором суда от 17 июня бывший участковый лесничий Еравнинского лесничества признан виновным в получении взятки. Приговор суда вступил в законную силу.



Участковый лесничий получил взятку в размере 95 тысяч рублей.



Прокурором района к виновному лицу предъявлены исковые требования о взыскании указанной суммы.



Решением Железнодорожного суда Улан-Удэ от 17 сентября исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

