На Байкале в Бурятии установили информационные баннеры

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Социальная реклама призывает позаботиться о дорожной безопасности детей



На автодорогах Прибайкальского района Бурятии установили информационный баннер по профилактике ДТП и пропаганде соблюдения ПДД. Тематический щит с призывом к соблюдению правил дорожной безопасности размещён на пути следования населения к местам туризма и отдыха - на 56 км. автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян».



- Тематика информационного щита выбрана не случайно, поскольку вопросы безопасности детей-пассажиров всегда актуальны. Зачастую, родители, отправляясь на отдых, позволяют себе расслабиться и пренебрегают правилами перевозки маленьких пассажиров. Яркая социальная реклама напоминает взрослым о необходимости пристегнуть ребёнка в автомобиле,- сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Сотрудники ГИБДД и органы местного самоуправления убеждены, что установка информационных баннеров необходима как один из методов профилактики ДТП и повышения культуры участников дорожного движения.

