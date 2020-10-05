Социальная реклама призывает позаботиться о дорожной безопасности детей
На автодорогах Прибайкальского района Бурятии установили информационный баннер по профилактике ДТП и пропаганде соблюдения ПДД. Тематический щит с призывом к соблюдению правил дорожной безопасности размещён на пути следования населения к местам туризма и отдыха - на 56 км. автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян».
- Тематика информационного щита выбрана не случайно, поскольку вопросы безопасности детей-пассажиров всегда актуальны. Зачастую, родители, отправляясь на отдых, позволяют себе расслабиться и пренебрегают правилами перевозки маленьких пассажиров. Яркая социальная реклама напоминает взрослым о необходимости пристегнуть ребёнка в автомобиле,- сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД и органы местного самоуправления убеждены, что установка информационных баннеров необходима как один из методов профилактики ДТП и повышения культуры участников дорожного движения.
На Байкале в Бурятии установили информационные баннеры
Общество, Фото:
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