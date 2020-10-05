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В улан-удэнской колонии побывал главный лесник Бурятии

В улан-удэнской колонии побывал главный лесник Бурятии
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Ведомства договорились о сотрудничестве

Исправительную колонию №7 УФСИН России по Бурятии посетили представители Республиканского агентства лесного хозяйства во главе с руководителем Александром Мартыновым.

Гости познакомились с производственным потенциалом исправительного учреждения. Им продемонстрировали производственные мощности швейного производства, а также представили образцы готовой продукции.

- В завершении встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия, достигнуты договорённости об оказании услуг для нужд Республиканского агентства лесного хозяйства, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
РАЛХ УФСИН
 
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