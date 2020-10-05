В улан-удэнской колонии побывал главный лесник Бурятии

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Ведомства договорились о сотрудничестве



Исправительную колонию №7 УФСИН России по Бурятии посетили представители Республиканского агентства лесного хозяйства во главе с руководителем Александром Мартыновым.



Гости познакомились с производственным потенциалом исправительного учреждения. Им продемонстрировали производственные мощности швейного производства, а также представили образцы готовой продукции.



- В завершении встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия, достигнуты договорённости об оказании услуг для нужд Республиканского агентства лесного хозяйства, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

