По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
По данным Бурятского Гидрометцентра, 5 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -3, -8, по юго-западу и северу местами -9, -14, по Прибайкалью до +2, днём +8, +13, по северу до +3.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью -5, -7, днём +8, +10.
В Улан-Удэ днём до +10 градусов
Общество, Фото:
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