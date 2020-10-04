

В выставочном мезонине филиала Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ работает выставка самоваров, рассказывающая об истории развития самоварного производства в России.



Среди экспонатов небольшой экспозиции «Самоварыч» значимое место занимают самовары, имеющие клеймо. Кроме того, наиболее известные крупные производители проставляли оттиски наград, присвоенных их продукции.



На выставке представлены редкие образцы самоваров крупнейших российских производителей: Тульского патронного завода (впоследствии завод «Штамп»), фирм «самоварных королей» Шемариных, Баташевых (поставщика двора Его Императорского Высочества наследника цесаревича), Лялиных и других. Дополняют выставку предметы чайного стола, с не менее интересной историей. Среди таковых можно увидеть образцы чая А.М. Лушникова, датируемые второй половиной XIX в., чайные и кондитерские упаковки и другие предметы конца XVIII - начала XX века из фондов Кяхтинского краеведческого музея, отражающие историю развития чайной торговли и самоварного производства в России.



«Особого внимания заслуживает самовар декабристов Н. и М. Бестужевых, выполненный в форме вазы с нанесением дарственной гравировки», - отметили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



Увидеть самовары в филиале Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ жители могут до 30 октября.



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