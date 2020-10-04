 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 октября

03 октября

02 октября

Популярное

В реестре проблемных домов Бурятии числятся 10 объектов

В реестре проблемных домов Бурятии числятся 10 объектов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Два объекта будут достроены за счёт средств застройщика, проблемы 8 домов будут решаться за счёт средств федерального и республиканского бюджетов

В субботу, 3 октября, в правительстве республики прошло совещание под председательством главы Бурятии. На заседании участники обсудили текущие задачи по завершению строительства проблемных многоквартирных домов, сообщает пресс-служба правительства региона. 

В совещании приняли участие члены правительства республики, представители строительных организаций, жилищно-строительных кооперативов, органов исполнительной власти и другие.

На сегодня в реестре проблемных жилых домов Бурятии числится 10 объектов. Из них два объекта будут достроены за счёт собственных средств застройщика. Проблемы еще 8 объектов будут решаться с привлечением Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства за счёт средств федерального и республиканского бюджетов. Сформированные пакеты документов по каждому объекту будут направлены в фонд, после чего будет принято решение о достраивании объекта или компенсации дольщикам.

- Я хочу повторить ещё раз и для всех. Время идёт на часы. От того, как мы с вами шевелимся, зависит судьба людей. Как бы это пафосно ни звучало. Они либо получат свои квартиры, либо будут ещё годами ждать потом. В этом году на решение проблем дольщиков выделено 50 млрд рублей. В следующем году на всю страну будет выделено 20 млрд рублей. Поэтому, либо мы в этом году успеваем, достраиваем или выплачиваем компенсацию. Либо в следующем году это будет гораздо тяжелее. Поэтому у меня просьба ко всем: к конкурсному управляющему, ко всем причастным. Максимально оперативно все задачи выполняем! - подчеркнул Алексей Цыденов в ходе совещания.

Глава Бурятии поручил организовать работу по сбору необходимой первичной документации от участников долевого строительства. После сбора пакета документов от всех участников объект сможет претендовать на получение финансирования на окончание строительства от Фонда защиты прав дольщиков.

- Первое - это сформировать полный пакет документов всех дольщиков. А для этого нам нужно все судебные процедуры пройти. Второе - это определить стоимость достройки и сделать проект с утвержденной сметой. По сути, это две ключевые задачи. Поэтому конкурсным управляющим нужно максимально ускорить работу по формированию реестра дольщиков. И второе, я прошу обеспечить точную оценку, сколько в итоге нужно финансирования на достройку этих объектов, которые уже несколько лет стоят незаконсервированными. По тем объектам, где мы понимаем, что стройку они не ведут, где низкая степень готовности, малое количество дольщиков, здесь один вопрос - только сформировать реестр дольщиков. И далее подаем документы на компенсацию, - резюмировал глава Бурятии.
строительство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В реестре проблемных домов Бурятии числятся 10 объектов
В реестре проблемных домов Бурятии числятся 10 объектов
Общество, 04.10.2020
Два объекта будут достроены за счёт средств застройщика, проблемы 8 домов будут решаться за счёт средств федерального и республиканского бюджетов
«Титан» предлагает интересные идеи для сладких новогодних подарков
«Титан» предлагает интересные идеи для сладких новогодних подарков
Общество, 04.10.2020
Сани готовь летом, а новогодние подарки – осенью
Депутат Хурала о COVID-19: «Коварная и опасная болезнь с нами рядом»
Депутат Хурала о COVID-19: «Коварная и опасная болезнь с нами рядом»
Общество, 04.10.2020
Заболевший парламентарий призвал жителей беречь себя и  своих близких
Лена Калашникова: «Никогда не ходила на нелюбимую работу»
Лена Калашникова: «Никогда не ходила на нелюбимую работу»
Общество, 04.10.2020
Один из организаторов «Голоса кочевников», сотрудник федерального портала рассказала «Байкал-Daily» об эмоциях после отмены фестиваля, запуске видеоблога про книги и многом другом

В Бурятии проверяют уровень физической подготовленности военнослужащих
В Бурятии проверяют уровень физической подготовленности военнослужащих
Общество, 04.10.2020
Военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполняли различные упражнения
Ещё 98 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Ещё 98 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Общество, 04.10.2020
Сейчас проходят лечение 1395 человек
В Бурятии коронавирус забрал жизнь ещё одной больной
В Бурятии коронавирус забрал жизнь ещё одной больной
Общество, 04.10.2020
Женщина находилась на стационарном лечении 14 суток
В Бурятии сегодня будет холодно
В Бурятии сегодня будет холодно
Общество, 04.10.2020
Сильного ветра не ожидается
Двое боксёров Бурятии стали чемпионами ДФО
Двое боксёров Бурятии стали чемпионами ДФО
Общество, 03.10.2020
Боксёры Бурятии завоевали на домашнем чемпионате ДФО пять медалей
Часть школ Бурятии вновь переходит на «дистанционку»
Часть школ Бурятии вновь переходит на «дистанционку»
Общество, 03.10.2020
С 5 октября школы Улан-Удэ, Иволгинского района и других населённых пунктов переходят на дистанционную форму обучения
У министерства культуры Бурятии устроили пикет
У министерства культуры Бурятии устроили пикет
Общество, 03.10.2020
Бурятские кинодеятели требуют встречу с замминистра культуры России
Уроженка Бурятии претендует на звание «Студентка России»
Уроженка Бурятии претендует на звание «Студентка России»
Общество, 03.10.2020
Студентка из Бурятии вошла в топ-15 самых красивых студенток страны
В Сети появилось видео с Виктором Цоем на Байкале
В Сети появилось видео с Виктором Цоем на Байкале
Общество, 03.10.2020
Группа «Кино» побывала на Байкале в 1990 году
В сотые кварталы Улан-Удэ вернулись блага цивилизации
В сотые кварталы Улан-Удэ вернулись блага цивилизации
Общество, 03.10.2020
Более половины домов в сотых кварталах подключили к отоплению и горячему водоснабжению, заявляют в мэрии
В Улан-Удэ прибыли первые новые автобусы
В Улан-Удэ прибыли первые новые автобусы
Общество, 03.10.2020
Цитат Путина, которые были одним из вариантов оформления, на автобусах пока нет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^