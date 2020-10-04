В реестре проблемных домов Бурятии числятся 10 объектов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Два объекта будут достроены за счёт средств застройщика, проблемы 8 домов будут решаться за счёт средств федерального и республиканского бюджетов



В субботу, 3 октября, в правительстве республики прошло совещание под председательством главы Бурятии. На заседании участники обсудили текущие задачи по завершению строительства проблемных многоквартирных домов, сообщает пресс-служба правительства региона.



В совещании приняли участие члены правительства республики, представители строительных организаций, жилищно-строительных кооперативов, органов исполнительной власти и другие.



На сегодня в реестре проблемных жилых домов Бурятии числится 10 объектов. Из них два объекта будут достроены за счёт собственных средств застройщика. Проблемы еще 8 объектов будут решаться с привлечением Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства за счёт средств федерального и республиканского бюджетов. Сформированные пакеты документов по каждому объекту будут направлены в фонд, после чего будет принято решение о достраивании объекта или компенсации дольщикам.



- Я хочу повторить ещё раз и для всех. Время идёт на часы. От того, как мы с вами шевелимся, зависит судьба людей. Как бы это пафосно ни звучало. Они либо получат свои квартиры, либо будут ещё годами ждать потом. В этом году на решение проблем дольщиков выделено 50 млрд рублей. В следующем году на всю страну будет выделено 20 млрд рублей. Поэтому, либо мы в этом году успеваем, достраиваем или выплачиваем компенсацию. Либо в следующем году это будет гораздо тяжелее. Поэтому у меня просьба ко всем: к конкурсному управляющему, ко всем причастным. Максимально оперативно все задачи выполняем! - подчеркнул Алексей Цыденов в ходе совещания.



Глава Бурятии поручил организовать работу по сбору необходимой первичной документации от участников долевого строительства. После сбора пакета документов от всех участников объект сможет претендовать на получение финансирования на окончание строительства от Фонда защиты прав дольщиков.



- Первое - это сформировать полный пакет документов всех дольщиков. А для этого нам нужно все судебные процедуры пройти. Второе - это определить стоимость достройки и сделать проект с утвержденной сметой. По сути, это две ключевые задачи. Поэтому конкурсным управляющим нужно максимально ускорить работу по формированию реестра дольщиков. И второе, я прошу обеспечить точную оценку, сколько в итоге нужно финансирования на достройку этих объектов, которые уже несколько лет стоят незаконсервированными. По тем объектам, где мы понимаем, что стройку они не ведут, где низкая степень готовности, малое количество дольщиков, здесь один вопрос - только сформировать реестр дольщиков. И далее подаем документы на компенсацию, - резюмировал глава Бурятии.

