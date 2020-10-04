«Титан» предлагает интересные идеи для сладких новогодних подарков



Сегодня за окном промозглая осень, а уже завтра зеркала луж скует тонкий лед, хлопьями повалит снег, и станет ясно: Новый год ближе, чем мы думаем. Сладкий подарок – такой же атрибут любимого всеми праздника, как елка, мандарины и ожидание чуда. В «Титане» советуют начать подготовку новогодних чудес уже сейчас и предлагают купить новогодние подарки заранее, без суеты, со скидкой.



Традиционно здесь представлен широкий ассортимент сладостей от ведущих кондитерских фабрик - «Акконд», «Марс», «Нестле», «Богатырь», «Красный Октябрь», «Славянка», «Ферреро», «Рот Фронт», «Бабаево». В этом году этот список дополнили «Махеев», «Шоколатье», «Невский кондитер», «Коммунарка», «КДВ» и другие. Это значит, сладкие подарки от «Титана» стали ещё разнообразнее.



- К классическим новогодним подаркам от 99 рублей мы предлагаем «серебряные», «золотые» и «бриллиантовые» наборы. Они отличаются прежде всего весом и составом: больше шоколада, меньше карамели, известные батончики. Каждый ребенок будет рад, открыв такой подарок. Более того, в этом году мы готовы сформировать подарки по коллективным заявкам от организаций, положив только те сладости, которые нужны именно вам, - рассказывает заместитель директора отдела маркетинга и рекламы группы компаний «Титан» Ольга Самсонова.



В «Титане» уделяют внимание не только содержанию, но и форме, заметно расширив линейку эксклюзивной упаковки. Она сама по себе – отдельный подарок. Это мягкие симпатичные коровки – символ нового года, рюкзачки и подушки. Разнообразные металлические тубы с крышками или двойным дном. Чемоданчики, саквояжи, коробочки, шкатулки…





Необычные решения этого года – подарок в виде кубка и упаковка с 4D-анимацией (нужно скачать приложение, и загрузится игра 4D). Отдельного упоминания заслуживает «чемоданчик Снеговика»: он сделан из дерева, это ручная работа. Важно: в этом году в «Титане» можно приобрести отдельно только упаковку!





За заказ до 25 октября «Титан» дарит скидку 15 процентов, до 20 ноября – 10 процентов, до 10 декабря – 5 процентов.



- Мы начинаем фасовать подарки к ноябрю, при этом основная масса формируется позже. Срок годности конфет – от трёх месяцев до полугода. Так что в подарках от «Титана» сладости всегда свежие. Их качество подтверждено сертификатами, - отмечает Ольга Самсонова.



Приятный бонус – бесплатная доставка при покупке более 100 подарков.



Оформить заказ можно по телефонам 56-99-99, 8-924-355-52-51, во всех магазинах розничной сети «Титан», на сайтах megatitan.ru, titanoptom.ru, а также отправив заявку на электронную почту podarok@megatitan.ru

