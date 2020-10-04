 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 октября

03 октября

02 октября

Популярное

«Титан» предлагает интересные идеи для сладких новогодних подарков

«Титан» предлагает интересные идеи для сладких новогодних подарков
Общество, 
«Сани готовь летом, а новогодние подарки – осенью», - уверены в компании

Сегодня за окном промозглая осень, а уже завтра зеркала луж скует тонкий лед, хлопьями повалит снег, и станет ясно: Новый год ближе, чем мы думаем. Сладкий подарок – такой же атрибут любимого всеми праздника, как елка, мандарины и ожидание чуда. В «Титане» советуют начать подготовку новогодних чудес уже сейчас и предлагают купить новогодние подарки заранее, без суеты, со скидкой.

Традиционно здесь представлен широкий ассортимент сладостей от ведущих кондитерских фабрик - «Акконд», «Марс», «Нестле», «Богатырь», «Красный Октябрь», «Славянка», «Ферреро», «Рот Фронт», «Бабаево». В этом году этот список дополнили «Махеев», «Шоколатье», «Невский кондитер», «Коммунарка», «КДВ» и другие. Это значит, сладкие подарки от «Титана» стали ещё разнообразнее.

- К классическим новогодним подаркам от 99 рублей мы предлагаем «серебряные», «золотые» и «бриллиантовые» наборы. Они отличаются прежде всего весом и составом: больше шоколада, меньше карамели, известные батончики. Каждый ребенок будет рад, открыв такой подарок. Более того, в этом году мы готовы сформировать подарки по коллективным заявкам от организаций, положив только те сладости, которые нужны именно вам, - рассказывает заместитель директора отдела маркетинга и рекламы группы компаний «Титан» Ольга Самсонова. 

В «Титане» уделяют внимание не только содержанию, но и форме, заметно расширив линейку эксклюзивной упаковки. Она сама по себе – отдельный подарок. Это мягкие симпатичные коровки – символ нового года, рюкзачки и подушки. Разнообразные металлические тубы с крышками или двойным дном. Чемоданчики, саквояжи, коробочки, шкатулки…

Необычные решения этого года – подарок в виде кубка и упаковка с 4D-анимацией (нужно скачать приложение, и загрузится игра 4D). Отдельного упоминания заслуживает «чемоданчик Снеговика»: он сделан из дерева, это ручная работа. Важно: в этом году в «Титане» можно приобрести отдельно только упаковку! 

За заказ до 25 октября «Титан» дарит скидку 15 процентов, до 20 ноября – 10 процентов, до 10 декабря – 5 процентов.

- Мы начинаем фасовать подарки к ноябрю, при этом основная масса формируется позже. Срок годности конфет – от трёх месяцев до полугода. Так что в подарках от «Титана» сладости всегда свежие. Их качество подтверждено сертификатами, - отмечает Ольга Самсонова. 
 
Приятный бонус – бесплатная доставка при покупке более 100 подарков. 

Оформить заказ можно по телефонам 56-99-99, 8-924-355-52-51, во всех магазинах розничной сети «Титан», на сайтах megatitan.ru, titanoptom.ru, а также отправив заявку на электронную почту podarok@megatitan.ru
подарки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Титан» предлагает интересные идеи для сладких новогодних подарков
«Титан» предлагает интересные идеи для сладких новогодних подарков
Общество, 04.10.2020
«Сани готовь летом, а новогодние подарки – осенью», - уверены в компании
Депутат Хурала о COVID-19: «Коварная и опасная болезнь с нами рядом»
Депутат Хурала о COVID-19: «Коварная и опасная болезнь с нами рядом»
Общество, 04.10.2020
Заболевший парламентарий призвал жителей беречь себя и  своих близких
Лена Калашникова: «Никогда не ходила на нелюбимую работу»
Лена Калашникова: «Никогда не ходила на нелюбимую работу»
Общество, 04.10.2020
Один из организаторов «Голоса кочевников», сотрудник федерального портала рассказала «Байкал-Daily» об эмоциях после отмены фестиваля, запуске видеоблога про книги и многом другом

В Бурятии проверяют уровень физической подготовленности военнослужащих
В Бурятии проверяют уровень физической подготовленности военнослужащих
Общество, 04.10.2020
Военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполняли различные упражнения
Ещё 98 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Ещё 98 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Общество, 04.10.2020
Сейчас проходят лечение 1395 человек
В Бурятии коронавирус забрал жизнь ещё одной больной
В Бурятии коронавирус забрал жизнь ещё одной больной
Общество, 04.10.2020
Женщина находилась на стационарном лечении 14 суток
В Бурятии сегодня будет холодно
В Бурятии сегодня будет холодно
Общество, 04.10.2020
Сильного ветра не ожидается
Двое боксёров Бурятии стали чемпионами ДФО
Двое боксёров Бурятии стали чемпионами ДФО
Общество, 03.10.2020
Боксёры Бурятии завоевали на домашнем чемпионате ДФО пять медалей
Часть школ Бурятии вновь переходит на «дистанционку»
Часть школ Бурятии вновь переходит на «дистанционку»
Общество, 03.10.2020
С 5 октября школы Улан-Удэ, Иволгинского района и других населённых пунктов переходят на дистанционную форму обучения
У министерства культуры Бурятии устроили пикет
У министерства культуры Бурятии устроили пикет
Общество, 03.10.2020
Бурятские кинодеятели требуют встречу с замминистра культуры России
Уроженка Бурятии претендует на звание «Студентка России»
Уроженка Бурятии претендует на звание «Студентка России»
Общество, 03.10.2020
Студентка из Бурятии вошла в топ-15 самых красивых студенток страны
В Сети появилось видео с Виктором Цоем на Байкале
В Сети появилось видео с Виктором Цоем на Байкале
Общество, 03.10.2020
Группа «Кино» побывала на Байкале в 1990 году
В сотые кварталы Улан-Удэ вернулись блага цивилизации
В сотые кварталы Улан-Удэ вернулись блага цивилизации
Общество, 03.10.2020
Более половины домов в сотых кварталах подключили к отоплению и горячему водоснабжению, заявляют в мэрии
В Улан-Удэ прибыли первые новые автобусы
В Улан-Удэ прибыли первые новые автобусы
Общество, 03.10.2020
Цитат Путина, которые были одним из вариантов оформления, на автобусах пока нет
Большегрузам запретят ездить по Иркутску днём
Большегрузам запретят ездить по Иркутску днём
Общество, 03.10.2020
Мера введена для борьбы с дорожными пробками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^