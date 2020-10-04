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Лена Калашникова: «Никогда не ходила на нелюбимую работу»

Лена Калашникова: «Никогда не ходила на нелюбимую работу»
Общество,  Фото:из архива Лены Калашниковой
Один из организаторов «Голоса кочевников», сотрудник федерального портала рассказала «Байкал-Daily» об эмоциях после отмены фестиваля, запуске видеоблога про книги и многом другом

— Лена, расскажи про фестиваль «Голос кочевников». Впервые за много лет он не состоялся, какие эмоции вы — организаторы — и ты лично пережили?

— Думаю, не только я, но и все члены команды фестиваля прошли путь от отчаяния до смирения. «Голос кочевников» — уже важная часть жизни, но здоровье участников и гостей, конечно, дороже всего. Сейчас мы в режиме спокойного ожидания. Времени до следующего лета ещё много, поэтому неторопливо думаем о гостях и надеемся, что пандемия останется только в воспоминаниях.

— Чем лично ты занимаешься на фестивале «Голос кочевников»?

— Я работаю на фестивале больше шести лет: занимаюсь соцсетями, пишу тексты для сайта, помогаю коллегам с продвижением. Также вхожу в такую неофициальную «контрольную группу». То есть весь год отслушиваю множество музыкантов, чтобы потом порекомендовать самое интересное арт-директору «Голоса кочевников» Наталье Улановой. Но отдельное удовольствие для меня собирать текстовые описания групп — часто приходится по маленьким строчкам находить информацию в Сети, переписывать огромные пресс-релизы, искать отзывы критиков или переводить гигантские интервью в поисках любопытных фактов.

— Перейдём к твоей работе на портале «Культура.РФ». Чем же ты занимаешься, расскажи, пожалуйста?

— Портал «Культура.РФ» — это федеральный проект, на котором собрано очень много фильмов, спектаклей, концертов, лекций и статей о литературе, живописи, музыке, кино и театре. Я работаю с социальными сетями портала, делаю так, чтобы пользователи всех сетей — от «Одноклассников» до TikTok и Instagram, — каждый день узнавали о культуре что-то интересное.

— Как складывается твой рабочий день? Он, я знаю, у тебя не такой уж и стандартный, как у других.

— Да, это так. За четыре года работы на портале я ни разу не встречалась с коллегами вживую. Коллеги находятся в Москве и Белгороде, я работаю удалённо, и самая большая проблема — это разница во времени. Часто какие-то важные задачки прилетают в конце рабочего дня, когда у меня уже 10-11 вечера. Но работа ответственная, поэтому я всегда на связи. Важно в этом ритме саму себя подгонять, не нарушать дедлайны, потому что над тобой нет видимого шефа, который постучал бы по столу и сказал «Лен, давай быстрее». Ну и, конечно, не забывать про отдых. Это тоже важно контролировать самостоятельно.

— Это тоже любимое — твоя работа? 

— Мне очень повезло: я никогда не ходила на нелюбимую работу. Всё, что я делаю и делала, мне нравится. Я работала в книжном магазине, в филармонии, на фестивалях, делала интервью, писала статьи, организовала книжную распродажу, сейчас вот у меня соцсети «Культуры.РФ», проект «Детская полка» и пара микроблогов. И всё это я делаю по любви. Только так, наверное, и получается хорошо – если любишь что делаешь.

— А что за проект «Детская полка»? О чём он и зачем? Как возникла идея создания проекта?

— Сейчас это мой любимый «ребёночек». «Детскую полку» мы придумали вместе с коллегами из Детско-юношеской библиотеки. Мы давно дружим, и я делаю книжные подборки для Instagram библиотеки. Как-то мы подумали, что хорошо бы было переформатировать немного эти подборки, и придумался такой видеоблог, который выходит раз в месяц. В каждом выпуске есть своя тема — я уже рассказала о книгах для малышей и подростков, книгах о летних каникулах и воспитании детей. Тут можно и послушать про сюжет, и посмотреть на картинки и шрифт. Важно, что для подборок я выбираю книги современных авторов. Потому что все мы прекрасно ориентируемся в школьной программе, от Чуковского до Достоевского. А между тем и сейчас продолжают выпускаться увлекательные книжки, писаться прекрасные стихи и романы и создаваться удивительно красивые иллюстрации. Хотелось бы думать, что мой блог расширяет кругозор зрителей и обращает внимание на качественную современную литературу.


— Есть отклики, всё-таки это довольно нетипичный проект? Это отклики родителей, детей?

— Перед тем, как заводить блог на тему детского чтения (а не про кино или кулинарию, например), нужно сразу приготовиться к тому, что это будет не слишком популярно, но зато дико трудозатратно. Эта тема не то что бы очень сложная, но узкая, и в ней нужно хорошо разбираться. Я много читаю с ребёнком, сама люблю подростковую литературу, нахожусь в постоянном поиске новинок. И знакома со многими родителями, которые также этим интересуются, но не обладают таким запасом терпения и времени, каким владею я. Почему бы тогда мне не поделится своим читательским опытом? Так я вижу «Детскую полку» и примерно такой же отклик получаю. Я вижу, что подборки сохраняют, иногда друзья пишут о том, что прочитали что-то по моей наводке и хотят ещё советов. Такой отклик приятен и помогает двигаться дальше.


— Что для тебя твой аккаунт в Instagram? Там разное, и кажется, что это самовыражение тебе нравится, плюс, там собралась какая-то своя уютная компания.

— Я постоянно думаю о том, какая у меня идеальная аудитория в Instagram. Идеальная не в плане того, что это люди без проблем и недостатков, а в том, что мы на одной волне. Каким бы пост ни был, мы можем высказывать разные точки зрения и спорить, но никто в комментариях никогда не станет оскорблять или унижать другого за отличающееся мнение. В крайнем случае, можно же просто промолчать, и такое в моем микроблоге успешно практикуется. Для меня Instagram — это личный дневник, там я делюсь тем, что меня интересует. А интересуют меня, конечно же, книжки, кино, музыка, а еще любовь к себе, любовь к городу, уходящие в прошлое жуткие стереотипы о девочках и отношения с ребёнком.

книги Голос кочевников
 
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