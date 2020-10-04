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Ещё 98 человек в Бурятии заболели коронавирусом

Ещё 98 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас проходят лечение 1395 человек 

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 4 октября зарегистрировано 7369 случаев заражения COVID-19, из низ по Улан-Удэ – 4407.

За сутки заболели 98 человек.

Из 98 новых случаев COVID-19: 49 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Круг контактных лиц составляет 2978 человек, все обследованы.

В инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 669 пациентов, из них 10 детей. Состояние детей удовлетворительное.

В республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 972 койки, занято – 706, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 667, свободно 266 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,6%.

Проходят амбулаторное лечение 726 пациентов с COVID-19, с лёгким течением заболевания.

В Республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых пациентов с COVID-19, старше 65 лет – 2 человека, на ИВЛ пациентов нет.

В стационаре по ул. Пирогова, 30 «а» в отделении реанимации больных нет.

В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 14 пациентов, в том числе старше 65 лет – 8, на ИВЛ – 12 пациентов, в том числе старше 65 лет – 8 человек. 

Всего выздоровели от COVID-19 – 5898 человек, в том числе за минувшие сутки 20 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 76 человек, в том числе за минувшие сутки 1 пациентка. 

В 3 обсерваторах находятся 33 человека.

коронавирус
 
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