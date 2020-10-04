Ещё 98 человек в Бурятии заболели коронавирусом



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 4 октября зарегистрировано 7369 случаев заражения COVID-19, из низ по Улан-Удэ – 4407.



За сутки заболели 98 человек.



Из 98 новых случаев COVID-19: 49 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Круг контактных лиц составляет 2978 человек, все обследованы.



В инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 669 пациентов, из них 10 детей. Состояние детей удовлетворительное.



В республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 972 койки, занято – 706, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 667, свободно 266 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,6%.



Проходят амбулаторное лечение 726 пациентов с COVID-19, с лёгким течением заболевания.



В Республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых пациентов с COVID-19, старше 65 лет – 2 человека, на ИВЛ пациентов нет.



В стационаре по ул. Пирогова, 30 «а» в отделении реанимации больных нет.



В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 14 пациентов, в том числе старше 65 лет – 8, на ИВЛ – 12 пациентов, в том числе старше 65 лет – 8 человек.





Всего выздоровели от COVID-19 – 5898 человек, в том числе за минувшие сутки 20 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 76 человек, в том числе за минувшие сутки 1 пациентка.





В 3 обсерваторах находятся 33 человека.



