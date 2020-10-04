Сильного ветра не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, без осадков. Утром местами туманы. Ветер переменный 2-7 м/с.
Температура днём по южной половине +6,+11, по северной – 0,+5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью опускалась до -4,-6, днём +6,+8 тепла.
В Бурятии сегодня будет холодно
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