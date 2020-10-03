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Двое боксёров Бурятии стали чемпионами ДФО

Двое боксёров Бурятии стали чемпионами ДФО
Общество, 
Боксёры Бурятии завоевали на домашнем чемпионате ДФО пять медалей

В Улан-Удэ завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу. Первое за долгое время спортивное событие для Бурятии порадовало всех любителей бокса яркими поединками, напряженным противостоянием и долгожданными победами, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

3 октября состоялись финальные поединки, в которых на ринг вышли три бурятских боксёра.

Первый бой последнего соревновательного дня в весовой категории 52 кг завершился победой воспитанника республиканской спортивной школы олимпийского резерва, мастера спорта Баира Батлаева. Боксёр из Бурятии одержал победу над представителем Республики Саха (Якутия) Николаем Григорьевым и стал чемпионом Дальневосточного федерального округа.

В весовой категории 57 кг на ринге встретились Альберт Гатауллин из Бурятии (СШОР №11) и Михаил Варламов из Республики Саха (Якутия). Верх в поединке одержал Михаил Варламов, у Альберта серебряная медаль соревнований.

- Альберту хочется пожелать, чтобы он не расстраивался, а чтобы это поражение дало дополнительный импульс в тренировочном процессе, в достижении новых спортивных результатов, - прокомментировал бой министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

Завершающим для сборной Бурятии поединком стал бой спортсмена РСШОР Доржо Дахаева в весовой категории 63 кг. Его соперником стал спортсмен из Сахалинской области Дмитрий Стоян. Уверенную победу в этом поединке одержал мастер спорта Доржо Дахаев, принеся второе золото чемпионата в копилку Бурятии.

- Мы хорошо подготовились. Тренерский состав хорошую поддержку оказал, но конечно здесь все зависит от самого себя – как ты подготовишься. Желание всегда есть выиграть. Я сейчас не чувствую усталость, только азарт, - поделился новоиспеченный чемпион ДФО Доржо Дахаев.

Днём ранее на полуфинальных поединках медали чемпионата завоевали еще 2 спортсмена из Бурятии. Бронза у Гыргенова Бимбы в в/к 52 кг и у Олега Елизарова в в/к 93 кг.

Данный чемпионат стал непростым для сборной Бурятии. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой поединки проходили без поддержки болельщиков на трибунах. По результатам тестирования на коронавирус, которое прошли все спортсмены и организаторы, 13 боксёров из основного состава сборной Бурятии не были допущены к соревнованиям.

- Представьте себе такое – мы собрались завтра в атаку, а сегодня больше половины команды резко нет. Это общая нагрузка на сборную, на коллектив, колоссальная. Хотя ребята и индивидуально выступают, но когда общая команда резко выпала прямо на заключительном этапе, естественно даже нам, тренерам, очень сложно. Ребята, оставшись одни, тем не менее, выступили, я считаю, отлично, - рассказывает главный тренер сборной Доржо Шаргакшанов.

Глава минспорта Бурятии заявил, что уровень организации чемпионата был на высоком уровне.

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