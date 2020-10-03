 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 октября

02 октября

Популярное

У министерства культуры Бурятии устроили пикет

У министерства культуры Бурятии устроили пикет
Общество, 
Бурятские кинодеятели требуют встречу с замминистра культуры России

Сегодня, 3 октября, в Улан-Удэ прошёл одиночный пикет на крыльце здания министерства культуры Бурятии. На пикет вышел режиссёр Борис Виноградов, происходящее освещал член союза кинематографистов России Артём Бурлов. Кинодеятели просили о встрече с заместителем министра культуры РФ Ольги Яриловой, которая находится сейчас в Улан-Удэ.

Соответствующий плакатик «Союз кинематографистов Бурятии требует срочную встречу с замминистра культуры РФ Ольгой Яриловой» в руках держал Борис Виноградов.

- Нам очень нужна такая встреча, мы подготовили все документы, это займёт, может быть, полчаса, - отметил режиссёр.

Артём Бурлов заявил, что они намерены озвучить перед Ольгой Яриловой проблемы республиканского кинематографа.

- Министерство культуры Бурятии абсолютно никак не прислушивается к нашим предложениям и никакую работу по развитию бурятского кинематографа не ведёт. Нам непонятна ситуация с распределением бюджетных средств из республиканского бюджета на производство национальных фильмов, на поддержку проката национальных фильмов, на ведение кинолетописи, есть многие другие вопросы, - заявил Бурлов.

Одиночный пикет у минкультуры Бурятии продлился недолго. Записав видео, кинодеятели удалились. Напоследок они прикрепили бумагу со своим требованием на киоск с шаурмой, который стоит практически у входной двери здания. 



Как сообщал «Байкал-Daily», Ольга Ярилова прибыла в Улан-Удэ в пятницу. В том числе она побывала на совещании, посвящённом старообрядцам Забайкалья. Замминистра культуры РФ  дала поручение министерству культуры Бурятииразработать государственную программу сохранения и развития традиционной культуры старообрядцев в республике.


пикет минкульт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Сети появились видео с Виктором Цоем на Байкале
В Сети появились видео с Виктором Цоем на Байкале
Общество, 03.10.2020
Группа «Кино» побывала на Байкале в 1990 году
В сотые кварталы Улан-Удэ вернулись блага цивилизации
В сотые кварталы Улан-Удэ вернулись блага цивилизации
Общество, 03.10.2020
Более половины домов в сотых кварталах подключили к отоплению и горячему водоснабжению, заявляют в мэрии
В Улан-Удэ прибыли первые новые автобусы
В Улан-Удэ прибыли первые новые автобусы
Общество, 03.10.2020
Цитат Путина, которые были одним из вариантов оформления, на автобусах пока нет
Большегрузам запретят ездить по Иркутску днём
Большегрузам запретят ездить по Иркутску днём
Общество, 03.10.2020
Мера введена для борьбы с дорожными пробками
Борица Ирина Ологонова довольна серебром чемпионата России
Борица Ирина Ологонова довольна серебром чемпионата России
Общество, 03.10.2020
Спортсменка поблагодарила любителей борьбы за поддержку
Три боксёра из Бурятии вышли в финал чемпионата ДФО
Три боксёра из Бурятии вышли в финал чемпионата ДФО
Общество, 03.10.2020
Двое спортсменов остались с бронзой
В Бурятии прошёл «Шагающий автобус»
В Бурятии прошёл «Шагающий автобус»
Общество, 03.10.2020
Акцию с младшеклассниками провели сотрудники ГИБДД
В Бурятии заболели коронавирусом ещё 89 человек
В Бурятии заболели коронавирусом ещё 89 человек
Общество, 03.10.2020
Заболеваемость COVID-19 не снижается и за эти сутки едва не побила печальный рекорд
В Бурятии температура опускалась до -14 градусов
В Бурятии температура опускалась до -14 градусов
Общество, 03.10.2020
Максимальная температура воздуха днём составит +7 градусов
В Бурятии открылся центр патриотического воспитания молодёжи
В Бурятии открылся центр патриотического воспитания молодёжи
Общество, 02.10.2020
На церемонии открытия чествовали победителей всероссийского конкурса «Правнуки Победителей»
В Агинском округе пройдёт конкурс народных театров
В Агинском округе пройдёт конкурс народных театров
Общество, 02.10.2020
Традиционный смотр «Театральная осень» состоится в этом году онлайн
В Бурятии горожанин вернулся на родину, чтобы стать фермером
В Бурятии горожанин вернулся на родину, чтобы стать фермером
Общество, 02.10.2020
Бывший улан-удэнец собирается разводить крупный рогатый скот
На Торейских озёрах в Забайкалье начался «взрыв» биоразнообразия
На Торейских озёрах в Забайкалье начался «взрыв» биоразнообразия
Общество, 02.10.2020
С появлением воды произошли стремительные изменения в жизни птиц Даурского заповедника
В сёлах Хоринского района Бурятии помогли пенсионерам и инвалидам
В сёлах Хоринского района Бурятии помогли пенсионерам и инвалидам
Общество, 02.10.2020
Соцработники провели традиционную акцию ко Дню пожилых людей
В Иркутской области среди участников дня ходьбы разыграют призы
В Иркутской области среди участников дня ходьбы разыграют призы
Общество, 02.10.2020
Авторы выигравших фото получат подарочные сертификаты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^