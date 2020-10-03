У министерства культуры Бурятии устроили пикет

Сегодня, 3 октября, в Улан-Удэ прошёл одиночный пикет на крыльце здания министерства культуры Бурятии. На пикет вышел режиссёр Борис Виноградов, происходящее освещал член союза кинематографистов России Артём Бурлов. Кинодеятели просили о встрече с заместителем министра культуры РФ Ольги Яриловой, которая находится сейчас в Улан-Удэ.
Соответствующий плакатик «Союз кинематографистов Бурятии требует срочную встречу с замминистра культуры РФ Ольгой Яриловой» в руках держал Борис Виноградов.
- Нам очень нужна такая встреча, мы подготовили все документы, это займёт, может быть, полчаса, - отметил режиссёр.
Артём Бурлов заявил, что они намерены озвучить перед Ольгой Яриловой проблемы республиканского кинематографа.
- Министерство культуры Бурятии абсолютно никак не прислушивается к нашим предложениям и никакую работу по развитию бурятского кинематографа не ведёт. Нам непонятна ситуация с распределением бюджетных средств из республиканского бюджета на производство национальных фильмов, на поддержку проката национальных фильмов, на ведение кинолетописи, есть многие другие вопросы, - заявил Бурлов.
Одиночный пикет у минкультуры Бурятии продлился недолго. Записав видео, кинодеятели удалились. Напоследок они прикрепили бумагу со своим требованием на киоск с шаурмой, который стоит практически у входной двери здания.
Как сообщал «Байкал-Daily», Ольга Ярилова прибыла в Улан-Удэ в пятницу. В том числе она побывала на совещании, посвящённом старообрядцам Забайкалья. Замминистра культуры РФ дала поручение министерству культуры Бурятииразработать государственную программу сохранения и развития традиционной культуры старообрядцев в республике.