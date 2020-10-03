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В Сети появилось видео с Виктором Цоем на Байкале

В Сети появилось видео с Виктором Цоем на Байкале
Общество, 
Группа «Кино» побывала на Байкале в 1990 году

В конце мая 1990-го, за три месяца до смерти Виктора Цоя, группа «Кино» дала концерты в Иркутске, Братске и Ангарске. На днях в паблике buryatia_online появилось видео, на котором запечатлели поездку культовой группы на Байкал.

«Виктор Цой и группа «Кино» на Байкале. Посёлок Листвянка, Май 1990 г», - говорится в описании видео.



В комментариях отметились и жители Бурятии, которые были на единственном концерте Цоя в Иркутске. Они написали: «Класс! В 1990 году я была на концерте Цоя в Иркутске на стадионе Труд. Было здорово!», «Я тоже была на концерте в Иркутске. Долго ждали лазерное шоу. Ну и без него он был прекрасен со своей белой гитарой. И его фанатки улетевшие, это было что-то…»

К слову, в Ангарске Виктор Цой дал два концерта. Российский писатель Виталий Калгин, автор нескольких книг про группу «Кино» так описывал произошедшее:

«25-26 мая 1990 группа «КИНО» дала два концерта в Ангарске на стадионе «Ермак». На концерт был вызван войсковой наряд милиции, чтобы как-то организовать кричащих и свистящих поклонников, скандировавших: «Перемен! Мы ждем перемен!». Один из милиционеров даже получил телесные повреждения, как сообщала местная газета «Красное знамя», «отстаивая грудью и руками заезжих знаменитостей и их бесценные причиндалы, которые расходившиеся меломаны готовы были разобрать на сувениры».

Музыканты рассчитывали петь на одну трибуну, но когда они вышли на стадион, оказалось, что некоторым секторам может быть не слышно музыки. Однако организаторы запретили выставлять аппаратуру на поле, музыканты пели с приготовленной для них сцены, и Виктор извинялся: «Я боюсь, что тем, кто на тех секторах сидит, будет плохо слышно, потому что эти колонки развернуты скорее вот так… Поэтому, если есть возможность, лучше пересесть…» Извиняться приходилось, очевидно, почти в каждом городе, потому что своей аппаратуры группа не возила, кроме гитар, и каждый раз рисковала, поскольку организаторы могли и не выполнить требования по качественному звуку. Но толпе было все равно, она была в таком воодушевлении, что скандировала: «Виктор Цой! Виктор Цой!»…

По периметру поля стояли солдатики и милиционеры. В руках у многих поклонников были плакаты с портретами Цоя, люди размахивали красными флагами СССР и российским триколором. Цой начал с «Последнего героя», потом были «Звезда по имени Солнце», «Стук», «Бошетунмай». Фанаты прорывались на поле, один из таких упал в пыль, поднялся весь в грязи, на него кинулись три милиционера и увели. Все это уже проходило в Ангарске. По воспоминаниям тех, кто там был, в первый день концерта вся толпа с трибун просто сорвалась на поле и танцевала. В Иркутске уже такого не допустили».

рок-группа Байкал музыканты
 
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